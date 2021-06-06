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Финский салат Росоли. Этот салатик намного вкуснее пресловутой Шубе

Финский салат Росоли станет настоящим украшением любого стола и удивит всех своим ярким вкусом.

Финский салат Росоли: ингредиенты

Финский салат Росоли

  1. Селедка – 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Картофель вареный – 300 гр. (триста грамм)
  3. Свекла вареная – 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Морковь вареная – 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Солёные огурцы – 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  7. Зелёные яблоки – 200 гр. (двести грамм)
  8. Майонез – 90 гр. (девяносто грамм)
  9. Перец, соль – по вкусу
  10. Красный лук – 80 гр. (восемьдесят грамм)

Рецепт приготовления:

  • Картофель, свеклу, морковь и яйца отварите.
  • Соленую селедку очистите от возможных плавников и костей и разрежьте на мелкие кубики.
  • Картофель, свеклу и морковь нарежьте на очень мелкие кубики.
  • Аналогичным образом нарежьте также свежий красный лук и соленые огурцы.
  • Яблоко очистите и порежьте на кубики, мельче чем все остальные ингредиенты.
  • Все ингредиенты смешайте в одной миске, добавьте туда майонез.
  • Поперчите и посолите, сверху салат можете украсить свежей зеленью.

Финский салат Росоли — яркий и свежий вкус.

Финский салат Росоли. Этот салатик намного вкуснее пресловутой Шубе 2

Приятного аппетита!

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