Финский салат Росоли. Этот салатик намного вкуснее пресловутой Шубе

Финский салат Росоли станет настоящим украшением любого стола и удивит всех своим ярким вкусом.
Финский салат Росоли: ингредиенты
- Селедка – 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Картофель вареный – 300 гр. (триста грамм)
- Свекла вареная – 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Морковь вареная – 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Солёные огурцы – 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Зелёные яблоки – 200 гр. (двести грамм)
- Майонез – 90 гр. (девяносто грамм)
- Перец, соль – по вкусу
- Красный лук – 80 гр. (восемьдесят грамм)
Рецепт приготовления:
- Картофель, свеклу, морковь и яйца отварите.
- Соленую селедку очистите от возможных плавников и костей и разрежьте на мелкие кубики.
- Картофель, свеклу и морковь нарежьте на очень мелкие кубики.
- Аналогичным образом нарежьте также свежий красный лук и соленые огурцы.
- Яблоко очистите и порежьте на кубики, мельче чем все остальные ингредиенты.
- Все ингредиенты смешайте в одной миске, добавьте туда майонез.
- Поперчите и посолите, сверху салат можете украсить свежей зеленью.
Финский салат Росоли — яркий и свежий вкус.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии