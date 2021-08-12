Торт Смуглый принц. Стакан кефира и немного времени

Торт Смуглый принц удивит Вас своим сочным и ярким вкусом. Такой обалденный десерт оценят все любители сладкого.
Торт Смуглый принц: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Яйцо
- Сгущённое молоко – 200 г. (двести грамм)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Какао порошок – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Кефир – 1 ст. (один стакан)
- Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Крем:
- Сгущённое молоко – 200 г. (двести грамм)
- Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
- Грецкие орехи – 100 г. (сто грамм)
Способ приготовления:
- Духовку включите на 200 градусов и подготовьте ингредиенты.
- Венчиком взбейте яйцо со стаканом сахара и щепоткой соли. Добавьте полбанки сгущённого молока, пол чайной ложки соды и стакан тёплого молока. Смешайте всё. Добавьте муку, оставшуюся соду и какао.
- Тесто поделите на 3 части. Противень смажьте маслом и в него добавьте одну часть теста. Каждый корж готовьте 15-20 минут.
- Для крема взбейте сгущёнку с маслом, посыпьте орехами и отправьте в холодильник на пару часов.
- Коржи со всех сторон смажьте кремом. Получившейся готовый торт отправьте в холодное место, чтобы коржи пропитались.
Торт Смуглый принц — очень красивый, с насыщенным шоколадным вкусом.
Пеките на здоровье!
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