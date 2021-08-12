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Торт Смуглый принц. Стакан кефира и немного времени

Торт Смуглый принц удивит Вас своим сочным и ярким вкусом. Такой обалденный десерт оценят все любители сладкого.

Торт Смуглый принц: ингредиенты

Торт Смуглый принц

Тесто:

  1. Мука – 1 ст. (один стакан)
  2. Яйцо
  3. Сгущённое молоко – 200 г. (двести грамм)
  4. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  5. Какао порошок – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  6. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Кефир – 1 ст. (один стакан)
  8. Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Крем:

  1. Сгущённое молоко – 200 г. (двести грамм)
  2. Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
  3. Грецкие орехи – 100 г. (сто грамм)

Способ приготовления:

  • Духовку включите на 200 градусов и подготовьте ингредиенты.
  • Венчиком взбейте яйцо со стаканом сахара и щепоткой соли. Добавьте полбанки сгущённого молока, пол чайной ложки соды и стакан тёплого молока. Смешайте всё. Добавьте муку, оставшуюся соду и какао.
  • Тесто поделите на 3 части. Противень смажьте маслом и в него добавьте одну часть теста. Каждый корж готовьте 15-20 минут.
  • Для крема взбейте сгущёнку с маслом, посыпьте орехами и отправьте в холодильник на пару часов.
  • Коржи со всех сторон смажьте кремом. Получившейся готовый торт отправьте в холодное место, чтобы коржи пропитались.

Торт Смуглый принц — очень красивый, с насыщенным шоколадным вкусом.

Торт Смуглый принц. Стакан кефира и немного времени 2

Пеките на здоровье!

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