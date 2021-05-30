Как превратить сладкий перец в красочную закуску. Закуска из перца с вкусной начинкой

Сладкий перец удачно сочетается с яйцами и сыром, другими продуктами. Используя минимальный набор ингредиентов, можно сделать очень оригинальную и вкусную закуску, которая станет украшением праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец, 3 шт;
- яйца, 5 шт;
- сыр, 200 г;
- укроп, пучок;
- чеснок, 3 зубчика;
- майонез, 5 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Яйца отвариваем, остужаем, очищаем и трем на крупной терке.
Сыр трем на средней терке и смешиваем с яйцами.
Мелко рубим чеснок и укроп, добавляем в массу, заправляем майонезом и вымешиваем.
По вкусу солим и перчим.
Сладкий перец промываем, разрезаем на 2 части и хорошо просушиваем бумажными полотенцами, чтобы убрать влагу.
Трамбуем начинку внутрь и каждую часть режем на четвертинки.
Блюдо застилаем листьями салата и выкладываем четвертинки перца с начинкой.
Можно блюдо немного охладить в холодильнике.
Отлично гармонирует закуска с шашлыками, любым запеченным в духовке мясом и рыбой. Можно подавать с острыми чесночными соусами.
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