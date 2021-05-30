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Как превратить сладкий перец в красочную закуску. Закуска из перца с вкусной начинкой

Сладкий перец удачно сочетается с яйцами и сыром, другими продуктами. Используя минимальный набор ингредиентов, можно сделать очень оригинальную и вкусную закуску, которая станет украшением праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сладкий перец, 3 шт;
  • яйца, 5 шт;
  • сыр, 200 г;
  • укроп, пучок;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • майонез, 5 ст.л;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем, остужаем, очищаем и трем на крупной терке.

Сыр трем на средней терке и смешиваем с яйцами.

Мелко рубим чеснок и укроп, добавляем в массу, заправляем майонезом и вымешиваем.

По вкусу солим и перчим.

Сладкий перец промываем, разрезаем на 2 части и хорошо просушиваем бумажными полотенцами, чтобы убрать влагу.

Трамбуем начинку внутрь и каждую часть режем на четвертинки.

Блюдо застилаем листьями салата и выкладываем четвертинки перца с начинкой.

Можно блюдо немного охладить в холодильнике.

Как превратить сладкий перец в красочную закуску. Закуска из перца с вкусной начинкой

Отлично гармонирует закуска с шашлыками, любым запеченным в духовке мясом и рыбой. Можно подавать с острыми чесночными соусами.

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