Как превратить сладкий перец в красочную закуску. Закуска из перца с вкусной начинкой

Сладкий перец удачно сочетается с яйцами и сыром, другими продуктами. Используя минимальный набор ингредиентов, можно сделать очень оригинальную и вкусную закуску, которая станет украшением праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец, 3 шт;

яйца, 5 шт;

сыр, 200 г;

укроп, пучок;

чеснок, 3 зубчика;

майонез, 5 ст.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем, остужаем, очищаем и трем на крупной терке.

Сыр трем на средней терке и смешиваем с яйцами.

Мелко рубим чеснок и укроп, добавляем в массу, заправляем майонезом и вымешиваем.

По вкусу солим и перчим.

Сладкий перец промываем, разрезаем на 2 части и хорошо просушиваем бумажными полотенцами, чтобы убрать влагу.

Трамбуем начинку внутрь и каждую часть режем на четвертинки.

Блюдо застилаем листьями салата и выкладываем четвертинки перца с начинкой.

Можно блюдо немного охладить в холодильнике.