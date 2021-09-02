Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Песочные кольца. Обожаемый десерт родом из детства

Песочные кольца готовятся очень просто, без специальных навыков, а вкус такого простого десерта запомнится вам надолго.

Песочные кольца: ингредиенты

Песочные кольца

  1. Мука – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Сливочное масло – 190 г. (сто девяносто грамм)
  4. Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  5. Арахис или другие орехи – 110 г. (сто десять грамм)
  6. Ванилин – по вкусу
  7. Сахарная пудра – 145 г. (сто сорок пять грамм)
  8. Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Пудру соедините с сахаром и вымесите.
  • Введите 1 яйцо, ваниль, соль и снова вымесите.
  • Муку и разрыхлитель соедините и вместе введите к общей массе.
  • Замесите тесто и накройте целлофаном, уберите на час в холод.
  • Застелите противень пекарской бумагой, раскатайте на ней тесто не тоньше чем 5 мм.
  • Формируйте круги, создайте ещё кружки в центре.
  • Рубите орехи. Всыпьте в яйцо, взбейте и смажьте колечки.
  • Отправьте на 15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Песочные кольца — любимый рецепт из детства.

Песочные кольца. Обожаемый десерт родом из детства 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх