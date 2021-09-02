Песочные кольца. Обожаемый десерт родом из детства

Песочные кольца готовятся очень просто, без специальных навыков, а вкус такого простого десерта запомнится вам надолго.
Песочные кольца: ингредиенты
- Мука – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло – 190 г. (сто девяносто грамм)
- Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Арахис или другие орехи – 110 г. (сто десять грамм)
- Ванилин – по вкусу
- Сахарная пудра – 145 г. (сто сорок пять грамм)
- Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Пудру соедините с сахаром и вымесите.
- Введите 1 яйцо, ваниль, соль и снова вымесите.
- Муку и разрыхлитель соедините и вместе введите к общей массе.
- Замесите тесто и накройте целлофаном, уберите на час в холод.
- Застелите противень пекарской бумагой, раскатайте на ней тесто не тоньше чем 5 мм.
- Формируйте круги, создайте ещё кружки в центре.
- Рубите орехи. Всыпьте в яйцо, взбейте и смажьте колечки.
- Отправьте на 15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Песочные кольца — любимый рецепт из детства.
Пеките на здоровье!
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