Песочные кольца. Обожаемый десерт родом из детства

Песочные кольца готовятся очень просто, без специальных навыков, а вкус такого простого десерта запомнится вам надолго.

Песочные кольца: ингредиенты

Мука – 350 г. (триста пятьдесят грамм) Яйца – 2 шт. (две штуки) Сливочное масло – 190 г. (сто девяносто грамм) Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Арахис или другие орехи – 110 г. (сто десять грамм) Ванилин – по вкусу Сахарная пудра – 145 г. (сто сорок пять грамм) Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

Пудру соедините с сахаром и вымесите.

Введите 1 яйцо, ваниль, соль и снова вымесите.

Муку и разрыхлитель соедините и вместе введите к общей массе.

Замесите тесто и накройте целлофаном, уберите на час в холод.

Застелите противень пекарской бумагой, раскатайте на ней тесто не тоньше чем 5 мм.

Формируйте круги, создайте ещё кружки в центре.

Рубите орехи. Всыпьте в яйцо, взбейте и смажьте колечки.

Отправьте на 15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Песочные кольца — любимый рецепт из детства.

Пеките на здоровье!