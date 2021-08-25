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Брауни-чизкейк. Сочетание двух любимых десертов приведёт вас в восторг

Брауни-чизкейк — божественное наслаждение, от которого невозможно оторваться.

Брауни-чизкейк: ингредиенты

Брауни-чизкейк

Брауни:

  1. Переспелый банан – ½ (половина)
  2. Мука – 1 ч. (одна чашка)
  3. Вода – 2/3 ч. (две треть чашки)
  4. Сплед – 3 ст. л. (три столовые ложки)
  5. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Сахарный песок – ½ ч. (пол чашки)
  7. Шоколадные капельки – ½ ч.(пол чашки)
  8. Яблочный уксус – ½ ст. л. (пол столовой ложки)
  9. Какао – ½ ч. (пол чашки)
  10. Ванильный экстракт – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11.  Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Слой из чизкейка:

  1. Сахарный песок – 1 ч. (один стакан)
  2. Ванильный экстракт – 2 ч. л. (две чайные ложки)
  3. Сырые кешью – 1.5 ч. (полторы чашки)
  4. Кукурузный крахмал – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Шёлковое тофу – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
  6. Сок одного лайма
  7. Цедра одного лайма
  8. Соль – ½ ч. л. (половина чайной ложки)

Процесс приготовления:

  • Для слоя брауни объедините в отдельной ёмкости воду, уксус и ванильный экстракт. Всё перемешайте.
  • В другой ёмкости определите яблочный уксус, растопленный сплед, ванильный экстракт и воду. Банан разомните и переложите к остальным ингредиентам. Всё хорошо перемешайте.
  • Затем все смеси соедините и добавьте шоколадные капли. Всё перемешайте и готовое тесто вылейте в смазанную маслом форму для выпечки.
  • Отправьте в чашу блендера все нужные ингредиенты для второго слоя и взбейте до однородности. После в форму поверх слоя вылейте брауни и ставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 35-40 минут.
  • Оставьте остывать и минимум на 3 часа уберите в холодильник.
  • Затем можете украсить какао, ягодами или растопленным шоколадом.

Брауни-чизкейк — невероятно вкусный и красивый.

Брауни-чизкейк. Сочетание двух любимых десертов приведёт вас в восторг 2

Пеките на здоровье!

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