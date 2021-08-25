Брауни-чизкейк. Сочетание двух любимых десертов приведёт вас в восторг

Брауни-чизкейк — божественное наслаждение, от которого невозможно оторваться.
Брауни-чизкейк: ингредиенты
Брауни:
- Переспелый банан – ½ (половина)
- Мука – 1 ч. (одна чашка)
- Вода – 2/3 ч. (две треть чашки)
- Сплед – 3 ст. л. (три столовые ложки)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сахарный песок – ½ ч. (пол чашки)
- Шоколадные капельки – ½ ч.(пол чашки)
- Яблочный уксус – ½ ст. л. (пол столовой ложки)
- Какао – ½ ч. (пол чашки)
- Ванильный экстракт – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Слой из чизкейка:
- Сахарный песок – 1 ч. (один стакан)
- Ванильный экстракт – 2 ч. л. (две чайные ложки)
- Сырые кешью – 1.5 ч. (полторы чашки)
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Шёлковое тофу – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
- Сок одного лайма
- Цедра одного лайма
- Соль – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
Процесс приготовления:
- Для слоя брауни объедините в отдельной ёмкости воду, уксус и ванильный экстракт. Всё перемешайте.
- В другой ёмкости определите яблочный уксус, растопленный сплед, ванильный экстракт и воду. Банан разомните и переложите к остальным ингредиентам. Всё хорошо перемешайте.
- Затем все смеси соедините и добавьте шоколадные капли. Всё перемешайте и готовое тесто вылейте в смазанную маслом форму для выпечки.
- Отправьте в чашу блендера все нужные ингредиенты для второго слоя и взбейте до однородности. После в форму поверх слоя вылейте брауни и ставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 35-40 минут.
- Оставьте остывать и минимум на 3 часа уберите в холодильник.
- Затем можете украсить какао, ягодами или растопленным шоколадом.
Брауни-чизкейк — невероятно вкусный и красивый.
Пеките на здоровье!
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