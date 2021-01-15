Потрясающе вкусный салат «Курица под новой шубой». Съедят за минуту этот вкусный салат

Салат получается пикантным, с остринкой, ведь в состав входит корейская морковь. Основа салата – шампиньоны и куриное мясо, а свежесть ему придает огурец.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 400 г;
- шампиньоны, 300 г;
- лук и огурец по 1 шт;
- морковь корейская, 150 г;
- зелень, соль, майонез.
Процесс приготовления
Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
Добавляем кусочки грибов и жарим до готовности.
Когда испариться жидкость, солим и перчим по вкусу, остужаем.
Мясо куриное отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кусочками.
Огурец свежий трем на терке для корейской морковь – середину можно не использовать, чтобы салат не потек.
Формируем слоями салат.
Первый слой – грибы.
Второй слой – мясо и сеточка майонеза.
Третий слой – корейская морковь.
Совет: сок моркови отжимайте, чтобы салат не потек.
Обсыпаем огурцом, делаем сеточку майонеза и посыпаем зеленым луком с зеленью.
Салат отправляем настаиваться на ночь в холодильник.
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