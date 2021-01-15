Потрясающе вкусный салат «Курица под новой шубой». Съедят за минуту этот вкусный салат

Салат получается пикантным, с остринкой, ведь в состав входит корейская морковь. Основа салата – шампиньоны и куриное мясо, а свежесть ему придает огурец.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 400 г;

шампиньоны, 300 г;

лук и огурец по 1 шт;

морковь корейская, 150 г;

зелень, соль, майонез.

Процесс приготовления

Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

Добавляем кусочки грибов и жарим до готовности.

Когда испариться жидкость, солим и перчим по вкусу, остужаем.

Мясо куриное отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кусочками.

Огурец свежий трем на терке для корейской морковь – середину можно не использовать, чтобы салат не потек.

Формируем слоями салат.

Первый слой – грибы.

Второй слой – мясо и сеточка майонеза.

Третий слой – корейская морковь.

Совет: сок моркови отжимайте, чтобы салат не потек.

Обсыпаем огурцом, делаем сеточку майонеза и посыпаем зеленым луком с зеленью.

Салат отправляем настаиваться на ночь в холодильник.