Сестра научила еще проще открывать банки с винтовыми крышками. Ни нож, ни тряпка не нужны

Очень часто бывает, что невозможно легко открыть крышку у банки, хоть это домашняя заготовка, хоть магазинный вариант. Я пользуюсь ножом, беру полотенце в помощь или использую специальный держатель, которым можно открыть крышку.

Зайдя в гости к своей сестре, я увидела, как она открывает крышки. Способ простой, крышки потом еще можно использовать.

Берем банку и крышкой прокатываем ее по краю стола до тех пор, пока не услышимте щелчок – так отходит крышка, когда вы поддеваете ее ножом.

Я попробовала дома повторить и все оказалось очень просто и легко, крыша целая и я использую ее для консервации.