Баклажаны на зиму закрываю пластиковой крышкой. Получается закуска: «как грибы»

Такие маринованные острые баклажаны – это самая любимая закуска в нашей семье. Они отлично сочетаются с любыми блюдами, которые присутствуют в вашем меню, особенно – с жаренной картошечкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 1.200 кг;

чеснок, 10 зубчиков;

лук обычный или красный, 2 шт;

мята суха и укус рисовый по 2 ч.л;

соль и сахар по 2 ч.л;

кориандр молотый, 4 щепотки;

петрушка, пучок;

масло растительное.

Процесс приготовления

Баклажаны чистим от кожуры, заливаем холодной водой на 30 минут.

Режем из на 2 части и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Мелко режем чеснок и петрушку, смешиваем с мятой и солью, сахаром, уксусом, небольшим количеством растительного масла.

Смазываем все половинки баклажан этой смесью и оставляем мариноваться на 15 минут.

В противень наливаем немного воды.

В стерилизованные банки укладываем баклажаны, но не до самого горлышка.

Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле и добавляем в банки.

Банки ставим в противень, в каждую насыпаем кориандр и накрываем крышками. Сейчас железными.

Доводим массу в банках до кипения при 160 градусах и вынимаем из духовки.

Закрываем теперь банки стерилизованными (обданными кипятком) пластиковыми крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.

Храню такие маринованные баклажаны в подвале или в кладовке. Кто хоть раз попробует эту закуску, никогда не будет кушать баклажаны, сделанные по другому рецепту.