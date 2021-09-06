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Баклажаны на зиму закрываю пластиковой крышкой. Получается закуска: «как грибы»

Такие маринованные острые баклажаны – это самая любимая закуска в нашей семье. Они отлично сочетаются с любыми блюдами, которые присутствуют в вашем меню, особенно – с жаренной картошечкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • баклажаны, 1.200 кг;
  • чеснок, 10 зубчиков;
  • лук обычный или красный, 2 шт;
  • мята суха и укус рисовый по 2 ч.л;
  • соль и сахар по 2 ч.л;
  • кориандр молотый, 4 щепотки;
  • петрушка, пучок;
  • масло растительное.

Процесс приготовления

Баклажаны чистим от кожуры, заливаем холодной водой на 30 минут.

Режем из на 2 части и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Мелко режем чеснок и петрушку, смешиваем с мятой и солью, сахаром, уксусом, небольшим количеством растительного масла.

Смазываем все половинки баклажан этой смесью и оставляем мариноваться на 15 минут.

В противень наливаем немного воды.

В стерилизованные банки укладываем баклажаны, но не до самого горлышка.

Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле и добавляем в банки.

Банки ставим в противень, в каждую насыпаем кориандр и накрываем крышками. Сейчас железными.

Доводим массу в банках до кипения при 160 градусах и вынимаем из духовки.

Закрываем теперь банки стерилизованными (обданными кипятком) пластиковыми крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.

Баклажаны на зиму закрываю пластиковой крышкой. Получается закуска: «как грибы»

Храню такие маринованные баклажаны в подвале или в кладовке. Кто хоть раз попробует эту закуску, никогда не будет кушать баклажаны, сделанные по другому рецепту.

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