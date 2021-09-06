Баклажаны на зиму закрываю пластиковой крышкой. Получается закуска: «как грибы»

Такие маринованные острые баклажаны – это самая любимая закуска в нашей семье. Они отлично сочетаются с любыми блюдами, которые присутствуют в вашем меню, особенно – с жаренной картошечкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- баклажаны, 1.200 кг;
- чеснок, 10 зубчиков;
- лук обычный или красный, 2 шт;
- мята суха и укус рисовый по 2 ч.л;
- соль и сахар по 2 ч.л;
- кориандр молотый, 4 щепотки;
- петрушка, пучок;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Баклажаны чистим от кожуры, заливаем холодной водой на 30 минут.
Режем из на 2 части и обжариваем на растительном масле до золотистости.
Мелко режем чеснок и петрушку, смешиваем с мятой и солью, сахаром, уксусом, небольшим количеством растительного масла.
Смазываем все половинки баклажан этой смесью и оставляем мариноваться на 15 минут.
В противень наливаем немного воды.
В стерилизованные банки укладываем баклажаны, но не до самого горлышка.
Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле и добавляем в банки.
Банки ставим в противень, в каждую насыпаем кориандр и накрываем крышками. Сейчас железными.
Доводим массу в банках до кипения при 160 градусах и вынимаем из духовки.
Закрываем теперь банки стерилизованными (обданными кипятком) пластиковыми крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.
Храню такие маринованные баклажаны в подвале или в кладовке. Кто хоть раз попробует эту закуску, никогда не будет кушать баклажаны, сделанные по другому рецепту.
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