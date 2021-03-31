Домашняя сгущёнка. Гораздо вкуснее магазинной сгущёнки и готовится очень быстро

Домашняя сгущенка получается очень вкусной. Отличный вариант для десерта. Что может быть вкуснее домашнего приготовления?

Домашняя сгущенка: ингредиенты

200 (двести) гр — молока 200 (двести) гр — сахара 20 (двадцать) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления: