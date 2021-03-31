Домашняя сгущёнка. Гораздо вкуснее магазинной сгущёнки и готовится очень быстро

Домашняя сгущенка получается очень вкусной. Отличный вариант для десерта. Что может быть вкуснее домашнего приготовления?
Домашняя сгущенка: ингредиенты
- 200 (двести) гр — молока
- 200 (двести) гр — сахара
- 20 (двадцать) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- В кастрюле смешайте все ингредиенты, желательно, чтобы кастрюля была с высокими бортиками, потому что масса будет сильно пениться. Доведите до кипения на медленном огне. Как закипит, увеличьте огонь и уваривайте все ровно 10 минут! Получается жидкая масса, которая затем загустеет. Выключите и остудите. Перелейте в банку и храните в холодильнике
- И подскажу вам, еще один рецепт приготовления. Нам понадобятся: 2 л — молока, половина ч. ложки — соды, ваниль, 1 кг — сахара. Возьмите кастрюлю с антипригарным покрытием, отправьте в нее все перечисленные ингредиенты. Варите два с половиной часа на медленном огне, часто помешивая смесь. Масса будет убегать и пригорать, поэтому тщательно следите. Учтите, чем дольше варите смесь, тем более насыщенным получится ее вкус, а цвет — темнее. Домашняя сгущенка готова. Выбирайте удобный для вас рецепт приготовления! Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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