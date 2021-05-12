Летний свекольник с курицей. Отличное блюдо для летнего обеда в жаркий день

Летний свекольник с курицей прекрасное блюдо для обеда в летний жаркий день.
Летний свекольник с курицей: ингредиенты
- Свекла среднего размера — 4 шт. (четыре штуки)
- Картофель крупный — 3 шт. (три штуки)
- Красный редис — 6 шт. (шесть штук)
- Филе куриное — 2 шт. (две штуки)
- Вода для бульона — 2,5 л. (два с половиной литра)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Огурец свежий — 2 шт. (две штуки)
- Перец сладкий крупный — 1 шт. (одна штука)
- Соль, смесь из зелени — по вкусу
Приготовление блюда:
- Мясо промойте и сварите в 2,5 литрах воды. Процедите бульон и оставьте остывать.
- Картофель, яйца и свёклу отварите, остудите и очистите.
- Редис, мясо, картофель, огурец и мясо нарежьте средними кубиками.
- Свеклу натрите на крупной тёрке, зелень мелко нарубите.
- Мясо и овощи смешайте. Перед подачей налейте в порционную тарелку бульон и выложите овощи.
Летний свекольник с курицей готов к подаче.
Приятного аппетит
Свежие комментарии