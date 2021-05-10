Мой лук «по-турецки» съедается быстрее, чем мясо (трачу 15 минут и никакого уксуса).

Это очень вкусная и ароматная закуска к любым мясным блюдам. Особенно удачно сочетается с шашлыками, домашними колбасками, запеченным в духовке мясным рулетом и т.д.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лук, 4 шт;
- соль;
- зелень;
- сумах, 1 ч.л;
- масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Лук режем кольцами. Можно использовать обычный, белый или красный. Масло растительное также берите по вкусу – можно и оливковое.
Посыпаем лук солью и хорошо переминаем его.
Заливаем на несколько минут кипятком – это уберет горечь и сливаем, а лук заливаем холодной водой.
Зелень любую по вкусу, по хорошему пучку мелко режем.
Лук сцеживаем от воды, посыпаем сумах (пряность с оригинальным ароматом и вкусом), смешиваем с зеленью и заправляем растительным маслом.
Настаиваем немного, можно остудить 30 минут в холодильнике и подаем к столу.
В таком луке еще вкусно мариновать свежие, обязательно с грядки помидоры, они получаются пряными, как маринованные.
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