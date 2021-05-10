Мой лук «по-турецки» съедается быстрее, чем мясо (трачу 15 минут и никакого уксуса).

Это очень вкусная и ароматная закуска к любым мясным блюдам. Особенно удачно сочетается с шашлыками, домашними колбасками, запеченным в духовке мясным рулетом и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лук, 4 шт;
  • соль;
  • зелень;
  • сумах, 1 ч.л;
  • масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Лук режем кольцами. Можно использовать обычный, белый или красный. Масло растительное также берите по вкусу – можно и оливковое.

Посыпаем лук солью и хорошо переминаем его.

Заливаем на несколько минут кипятком – это уберет горечь и сливаем, а лук заливаем холодной водой.

Зелень любую по вкусу, по хорошему пучку мелко режем.

Лук сцеживаем от воды, посыпаем сумах (пряность с оригинальным ароматом и вкусом), смешиваем с зеленью и заправляем растительным маслом.

Настаиваем немного, можно остудить 30 минут в холодильнике и подаем к столу.

Мой лук «по-турецки» съедается быстрее, чем мясо (трачу 15 минут и никакого уксуса).

В таком луке еще вкусно мариновать свежие, обязательно с грядки помидоры, они получаются пряными, как маринованные.

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Мой лук «по-турецки» съедается быстрее, чем мясо (трачу 15 минут и никакого уксуса).

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