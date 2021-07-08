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Не ожидала, что будет так вкусно! Рецепт простой намазки на хлеб

Простой рецепт вкусной и сытной намазки на бутерброды, которая подходит даже для праздничного стола. Потребуется минимальный набор продуктов, самых простых и доступных.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лук, 1 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • консервированная рыба любая по вкусу, 1 банка;
  • яйца вареные, 3 – 4 шт;
  • плавленый сырок, 1 шт;
  • перец и зелень, майонез.

Процесс приготовления

Рыбу берите любую по своему вкусу, сливаем масло и измельчаем вилкой.

Лук мелко режем и смешиваем с рыбой.

Яйца и морковь трем на мелкой терке и добавляем к основной массе.

Зелень мелко рубим и смешиваем с массой.

Заправляем майонезом и по вкусу солим и перчим.

Перекладываем намазку в емкость с крышкой и отправляем в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы масса стала густой.

Такая намазка прекрасно сочетается с черным и белым хлебом, с любыми гренками.

По вкусу можно добавить в массу тертый чеснок или зеленый лук, много укропа.

Не ожидала, что будет так вкусно! Рецепт простой намазки на хлеб

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