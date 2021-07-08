Не ожидала, что будет так вкусно! Рецепт простой намазки на хлеб

Простой рецепт вкусной и сытной намазки на бутерброды, которая подходит даже для праздничного стола. Потребуется минимальный набор продуктов, самых простых и доступных.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лук, 1 шт;
- морковь, 1 шт;
- консервированная рыба любая по вкусу, 1 банка;
- яйца вареные, 3 – 4 шт;
- плавленый сырок, 1 шт;
- перец и зелень, майонез.
Процесс приготовления
Рыбу берите любую по своему вкусу, сливаем масло и измельчаем вилкой.
Лук мелко режем и смешиваем с рыбой.
Яйца и морковь трем на мелкой терке и добавляем к основной массе.
Зелень мелко рубим и смешиваем с массой.
Заправляем майонезом и по вкусу солим и перчим.
Перекладываем намазку в емкость с крышкой и отправляем в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы масса стала густой.
Такая намазка прекрасно сочетается с черным и белым хлебом, с любыми гренками.
По вкусу можно добавить в массу тертый чеснок или зеленый лук, много укропа.
Свежие комментарии