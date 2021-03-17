Яичный пирог Кастелла — это японский десерт, он имеет мировую известность. Лакомство получается таким воздушным и вкусным! Но в приготовлении данного десерта есть несколько ньюансов: количество ингредиентов напрямую зависит от размера формы. Нам нужна квадратная 18-сантиметровая форма для выпекания. Во-вторых, яичный пирог выпекается при небольшой температуре на водяной бане прямо в духовке.

Яичный пирог Кастелла: ингредиенты

100 (сто) гр — сливочного масла 100 (сто) гр — муки 100 (сто) мл — молока 100 (сто) гр — сахара 6 (шесть) шт — яиц ванильный экстракт по вкусу

Рецепт приготовления: