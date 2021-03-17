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Яичный пирог Кастелла

Яичный пирог Кастелла — это японский десерт, он имеет мировую известность. Лакомство получается таким воздушным и вкусным! Но в приготовлении данного десерта есть несколько ньюансов: количество ингредиентов напрямую зависит от размера формы. Нам нужна квадратная 18-сантиметровая форма для выпекания. Во-вторых, яичный пирог выпекается при небольшой температуре на водяной бане прямо в духовке.

Яичный пирог Кастелла

Яичный пирог Кастелла: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — сливочного масла
  2. 100 (сто) гр — муки
  3. 100 (сто) мл — молока
  4. 100 (сто) гр — сахара
  5. 6 (шесть) шт — яиц
  6. ванильный экстракт по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Отделите белки от желтков. Просейте муку. Затем смешайте в сотейнике молоко и сливочное масло. Растопите ингредиенты на маленьком огне. Далее влейте горячую смесь в муку и тщательно перемешайте. По одному введите в тесто яичные желтки. Затем добавьте в тесто жидкий ванильный экстракт по вкусу. Белки взбейте с сахаром до жестких пиков. Далее влейте в белки остальное тесто
  • Перемешайте массу. При этом мешайте тесто по часовой стрелке, а тарелку двигайте против часовой стрелки. Это важный момент
  • Квадратную форму для выпечки обмотайте пищевой пленкой снаружи. Затем обверните ее фольгой. Внутреннюю часть застелите плотным пергаментом.
    Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Поместите форму с тестом в другую форму более большого размера. Залейте ее горячей водой не менее восьмидесяти градусов. Пирог на водяной бане отправьте в духовку на 70 минут при 150 градусах
  • Яичный пирог Кастелла получился невероятным! На здоровье.

 

 

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