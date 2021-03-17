Яичный пирог Кастелла — это японский десерт, он имеет мировую известность. Лакомство получается таким воздушным и вкусным! Но в приготовлении данного десерта есть несколько ньюансов: количество ингредиентов напрямую зависит от размера формы. Нам нужна квадратная 18-сантиметровая форма для выпекания. Во-вторых, яичный пирог выпекается при небольшой температуре на водяной бане прямо в духовке.
Яичный пирог Кастелла: ингредиенты
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 100 (сто) гр — муки
- 100 (сто) мл — молока
- 100 (сто) гр — сахара
- 6 (шесть) шт — яиц
- ванильный экстракт по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отделите белки от желтков. Просейте муку. Затем смешайте в сотейнике молоко и сливочное масло. Растопите ингредиенты на маленьком огне. Далее влейте горячую смесь в муку и тщательно перемешайте. По одному введите в тесто яичные желтки. Затем добавьте в тесто жидкий ванильный экстракт по вкусу. Белки взбейте с сахаром до жестких пиков. Далее влейте в белки остальное тесто
- Перемешайте массу. При этом мешайте тесто по часовой стрелке, а тарелку двигайте против часовой стрелки. Это важный момент
- Квадратную форму для выпечки обмотайте пищевой пленкой снаружи. Затем обверните ее фольгой. Внутреннюю часть застелите плотным пергаментом. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Поместите форму с тестом в другую форму более большого размера. Залейте ее горячей водой не менее восьмидесяти градусов. Пирог на водяной бане отправьте в духовку на 70 минут при 150 градусах
- Яичный пирог Кастелла получился невероятным! На здоровье.
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