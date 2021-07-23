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Огурцы на зиму без уксуса, кипятка и стерилизации: как бочковые. Как приготовить вкусные квашеные огурцы

Огурчики получаются очень вкусными, точно, как делали раньше в бочках. Они отлично подходят в качестве ароматной закуски и как продукта для разных салатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы;
  • соль и горчица порошок по 2 ст.л;
  • чеснок, 1 головка;
  • перец горошком 15 шт;
  • зелень и острый перец по вкусу.

Процесс приготовления

Количество продуктов на 3х литровую банку.

Огурцы промыть и, если овощи вялые, можно залить на несколько часов чистой, холодной водой.

В банку укладываем листья хрена и укроп зонтики, дольки чеснока и перец горошком.

Плотно укладываем огурцы в банку.

Сверху сыпем соль и наливаем чистую холодную воду, насыпаем горчицу, кладем зубчики чеснока.

Огурцы на зиму без уксуса, кипятка и стерилизации: как бочковые. Как приготовить вкусные квашеные огурцы

Накрываем капроновой крышкой и взбалтываем.

На сутки оставляем в комнате, перемешиваем периодически.

Потом ставим в прохладное место.

Огурцы на зиму без уксуса, кипятка и стерилизации: как бочковые. Как приготовить вкусные квашеные огурцы

Через неделю огурчики можно пробовать, а лучше всего – через месяц. Самые ароматные и вкусные огурцы будут к новогодним праздникам, стоят они долго и не портятся.

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