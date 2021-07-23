Огурцы на зиму без уксуса, кипятка и стерилизации: как бочковые. Как приготовить вкусные квашеные огурцы

Огурчики получаются очень вкусными, точно, как делали раньше в бочках. Они отлично подходят в качестве ароматной закуски и как продукта для разных салатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

соль и горчица порошок по 2 ст.л;

чеснок, 1 головка;

перец горошком 15 шт;

зелень и острый перец по вкусу.

Процесс приготовления

Количество продуктов на 3х литровую банку.

Огурцы промыть и, если овощи вялые, можно залить на несколько часов чистой, холодной водой.

В банку укладываем листья хрена и укроп зонтики, дольки чеснока и перец горошком.

Плотно укладываем огурцы в банку.

Сверху сыпем соль и наливаем чистую холодную воду, насыпаем горчицу, кладем зубчики чеснока.

Накрываем капроновой крышкой и взбалтываем.

На сутки оставляем в комнате, перемешиваем периодически.

Потом ставим в прохладное место.