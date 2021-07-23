Огурцы на зиму без уксуса, кипятка и стерилизации: как бочковые. Как приготовить вкусные квашеные огурцы

Огурчики получаются очень вкусными, точно, как делали раньше в бочках. Они отлично подходят в качестве ароматной закуски и как продукта для разных салатов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- соль и горчица порошок по 2 ст.л;
- чеснок, 1 головка;
- перец горошком 15 шт;
- зелень и острый перец по вкусу.
Процесс приготовления
Количество продуктов на 3х литровую банку.
Огурцы промыть и, если овощи вялые, можно залить на несколько часов чистой, холодной водой.
В банку укладываем листья хрена и укроп зонтики, дольки чеснока и перец горошком.
Плотно укладываем огурцы в банку.
Сверху сыпем соль и наливаем чистую холодную воду, насыпаем горчицу, кладем зубчики чеснока.
Накрываем капроновой крышкой и взбалтываем.
На сутки оставляем в комнате, перемешиваем периодически.
Потом ставим в прохладное место.
Через неделю огурчики можно пробовать, а лучше всего – через месяц. Самые ароматные и вкусные огурцы будут к новогодним праздникам, стоят они долго и не портятся.
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