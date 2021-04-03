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Фалафель со специями. Когда я приготовила это блюдо самостоятельно, то поняла, что теперь каждые выходные буду баловать свою семью этим лакомством

Фалафель со специями — шарики из измельченного нута со специями, которые нужно обжаривать во фритюре. Это блюдо популярно в Израиле, Северной Африке и любимо во многих других странах.

Фалафель со специями

Фалафель со специями: ингредиенты

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — нута
  2. 1 (одна) шт — лука
  3. 3 (три) зубчика — чеснока
  4. 1 (одна) ч. ложка — пищевой соды
  5. пучок петрушки
  6. пучок кинзы
  7. соль по вкусу
  8. мука
  9. растительное масло для фритюра
  10. 3 (три) ч. ложки — кумина
  11. половина ч. ложки — чили
  12. черный молотый перец по вкусу
  13. 1 (одна) ч. ложка — порошка карри
  14. кардамон на кончике ножа

Рецепт приготовления:

  • Нут на ночь залейте одним литром холодной воды, добавьте соду
  • Наутро воду слейте
  • Лук и чеснок мелко нарежьте
  • Зелень мелко нарежьте
  • Измельчите нут в блендере вместе с луком, чесноком и зеленью до состояния пасты
  • Добавьте к этой массе соль и специи
  • Тщательно перемешайте. Если масса получилась очень влажная и плохо держит форму шарика, можно добавить в неё муки или панировочных сухарей
  • Мокрыми руками скатайте шарики величиной с грецкий орех, хорошо прижимая их ладонями, чтобы они получились плотными
  • В сотейник налейте растительное масло, так чтобы покрывало чуть больше половины шарика.
  • Масло лучше оливковое, или растительное без запаха, чтобы не было постороннего запаха.
  • Хорошо разогрейте масло, чтобы капля воды в нём шипела. Небольшими порциями обжарьте фалафель до золотистой корочки со всех сторон, примерно минуты четыре.
  • Фалафель со специями переложите на бумажное полотенце, для удаления лишнего жира.

Подавать с йогуртом, овощами, зеленью, питой, хумусом! На здоровье!

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