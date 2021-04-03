Фалафель со специями. Когда я приготовила это блюдо самостоятельно, то поняла, что теперь каждые выходные буду баловать свою семью этим лакомством

Фалафель со специями — шарики из измельченного нута со специями, которые нужно обжаривать во фритюре. Это блюдо популярно в Израиле, Северной Африке и любимо во многих других странах.
Фалафель со специями: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр — нута
- 1 (одна) шт — лука
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ч. ложка — пищевой соды
- пучок петрушки
- пучок кинзы
- соль по вкусу
- мука
- растительное масло для фритюра
- 3 (три) ч. ложки — кумина
- половина ч. ложки — чили
- черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка — порошка карри
- кардамон на кончике ножа
Рецепт приготовления:
- Нут на ночь залейте одним литром холодной воды, добавьте соду
- Наутро воду слейте
- Лук и чеснок мелко нарежьте
- Зелень мелко нарежьте
- Измельчите нут в блендере вместе с луком, чесноком и зеленью до состояния пасты
- Добавьте к этой массе соль и специи
- Тщательно перемешайте. Если масса получилась очень влажная и плохо держит форму шарика, можно добавить в неё муки или панировочных сухарей
- Мокрыми руками скатайте шарики величиной с грецкий орех, хорошо прижимая их ладонями, чтобы они получились плотными
- В сотейник налейте растительное масло, так чтобы покрывало чуть больше половины шарика.
- Масло лучше оливковое, или растительное без запаха, чтобы не было постороннего запаха.
- Хорошо разогрейте масло, чтобы капля воды в нём шипела. Небольшими порциями обжарьте фалафель до золотистой корочки со всех сторон, примерно минуты четыре.
- Фалафель со специями переложите на бумажное полотенце, для удаления лишнего жира.
Подавать с йогуртом, овощами, зеленью, питой, хумусом! На здоровье!
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