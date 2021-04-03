Фалафель со специями. Когда я приготовила это блюдо самостоятельно, то поняла, что теперь каждые выходные буду баловать свою семью этим лакомством

Фалафель со специями — шарики из измельченного нута со специями, которые нужно обжаривать во фритюре. Это блюдо популярно в Израиле, Северной Африке и любимо во многих других странах.

Фалафель со специями: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр — нута 1 (одна) шт — лука 3 (три) зубчика — чеснока 1 (одна) ч. ложка — пищевой соды пучок петрушки пучок кинзы соль по вкусу мука растительное масло для фритюра 3 (три) ч. ложки — кумина половина ч. ложки — чили черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ч. ложка — порошка карри кардамон на кончике ножа

Рецепт приготовления:

Нут на ночь залейте одним литром холодной воды, добавьте соду

Наутро воду слейте

Лук и чеснок мелко нарежьте

Зелень мелко нарежьте

Измельчите нут в блендере вместе с луком, чесноком и зеленью до состояния пасты

Добавьте к этой массе соль и специи

Тщательно перемешайте. Если масса получилась очень влажная и плохо держит форму шарика, можно добавить в неё муки или панировочных сухарей

Мокрыми руками скатайте шарики величиной с грецкий орех, хорошо прижимая их ладонями, чтобы они получились плотными

В сотейник налейте растительное масло, так чтобы покрывало чуть больше половины шарика.

Масло лучше оливковое, или растительное без запаха, чтобы не было постороннего запаха.

Хорошо разогрейте масло, чтобы капля воды в нём шипела. Небольшими порциями обжарьте фалафель до золотистой корочки со всех сторон, примерно минуты четыре.

Фалафель со специями переложите на бумажное полотенце, для удаления лишнего жира.

Подавать с йогуртом, овощами, зеленью, питой, хумусом! На здоровье!