Кабачки в сметанно-чесночном соусе: за полчаса

Кабачки в сметанно-чесночном соусе! Перед Вами задача за полчаса приготовить и накормить семью хорошим обедом, тогда приготовьте вместе с нами вкуснейшие кабачки, а к ним – нежный и пикантный соус.
Кабачки в сметанно-чесночном соусе получаются с нежной мякотью изнутри и хрустящей корочкой снаружи.
А соус придает нашему блюду пикантности и яркие вкусовые оттенки.
Кабачки в сметанно-чесночном соусе: ингредиенты
Для блюда с кабачками:
- два больших кабачка
- шестьдесят граммов сыра
- зубчик чеснока
- половина чайной ложки сладкой паприки
- столовая ложка прованских трав
- соль – по вкусу
- оливковое или же подсолнечное масло
Для соуса:
- сто пятьдесят граммов сметаны
- зубчик чеснока
- небольшой пучок укропа
- соль – по вкусу
Кабачки в сметанно-чесночном соусе: порядок приготовления
Нужно начать с сырной панировки:
- Сыр натереть на средней фракции терки.
- Чеснок очистить и натереть на мелкой терке. Добавить в сыр.
- Добавить прованские травы, паприку, крупную соль. Все компоненты тщательно перемешать.
Теперь надо приступить к приготовлению самих кабачков:
- Кабачки хорошенечко помыть, насухо вытереть и разрезать поперек на две половинки. А теперь каждую половинку разделить вдоль пополам. Получившиеся части разделить на четыре доли.
- Пергаментной бумагой застелить противень и выложить на нее дольки кабачков. Расположить дольки очень близко друг к другу.
- При помощи кисточки смазать кабачки растительным маслом. Лучше брать оливковое, но, если нету под рукой, тогда берите подсолнечное.
- Сырной панировкой присыпать кабачки сверху.
- Духовку включить на нижний подогрев, разогреть до двухсот градусов и заложить туда кабачки.
- Через десять минут у духовки включить верхний подогрев и держать еще минут этак семь.
Пока кабачки находятся в духовке нужно приготовить соус:
- Сметану налить в глубокую миску.
- Укроп хорошо почистить, помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.
- Чеснок также почистить и натереть на мелкой терке.
- Укроп с чесноком добавить в сметану. Посолить и все хорошо смешать.
- Как только кабачки зарумянятся, достать их из духовки.
Кабачки положить в большое плоское блюдо и подать к столу вместе с соусом.
Кабачки в сметанно-чесночном соусе: готовы
Приятного аппетита!
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