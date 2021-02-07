Кабачки в сметанно-чесночном соусе: за полчаса

Кабачки в сметанно-чесночном соусе! Перед Вами задача за полчаса приготовить и накормить семью хорошим обедом, тогда приготовьте вместе с нами вкуснейшие кабачки, а к ним – нежный и пикантный соус.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе получаются с нежной мякотью изнутри и хрустящей корочкой снаружи.

А соус придает нашему блюду пикантности и яркие вкусовые оттенки.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: ингредиенты

Для блюда с кабачками:

два больших кабачка

шестьдесят граммов сыра

зубчик чеснока

половина чайной ложки сладкой паприки

столовая ложка прованских трав

соль – по вкусу

оливковое или же подсолнечное масло

Для соуса:

сто пятьдесят граммов сметаны

зубчик чеснока

небольшой пучок укропа

соль – по вкусу

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: порядок приготовления

Нужно начать с сырной панировки:

Сыр натереть на средней фракции терки.

Чеснок очистить и натереть на мелкой терке. Добавить в сыр.

Добавить прованские травы, паприку, крупную соль. Все компоненты тщательно перемешать.

Теперь надо приступить к приготовлению самих кабачков:

Кабачки хорошенечко помыть, насухо вытереть и разрезать поперек на две половинки. А теперь каждую половинку разделить вдоль пополам. Получившиеся части разделить на четыре доли.

Пергаментной бумагой застелить противень и выложить на нее дольки кабачков. Расположить дольки очень близко друг к другу.

При помощи кисточки смазать кабачки растительным маслом. Лучше брать оливковое, но, если нету под рукой, тогда берите подсолнечное.

Сырной панировкой присыпать кабачки сверху.

Духовку включить на нижний подогрев, разогреть до двухсот градусов и заложить туда кабачки.

Через десять минут у духовки включить верхний подогрев и держать еще минут этак семь.

Пока кабачки находятся в духовке нужно приготовить соус:

Сметану налить в глубокую миску.

Укроп хорошо почистить, помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.

Чеснок также почистить и натереть на мелкой терке.

Укроп с чесноком добавить в сметану. Посолить и все хорошо смешать.

Как только кабачки зарумянятся, достать их из духовки.

Кабачки положить в большое плоское блюдо и подать к столу вместе с соусом.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: готовы

Приятного аппетита!