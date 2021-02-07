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Кабачки в сметанно-чесночном соусе: за полчаса

Кабачки в сметанно-чесночном соусе! Перед Вами задача за полчаса приготовить и накормить семью хорошим обедом, тогда приготовьте вместе с нами вкуснейшие кабачки, а к ним – нежный и пикантный соус.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе получаются с нежной мякотью изнутри и хрустящей корочкой снаружи.

А соус придает нашему блюду пикантности и яркие вкусовые оттенки.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: ингредиенты

Кабачки в сметанно-чесночном соусе

Для блюда с кабачками:

  • два больших кабачка
  • шестьдесят граммов сыра
  • зубчик чеснока
  • половина чайной ложки сладкой паприки
  • столовая ложка прованских трав
  • соль – по вкусу
  • оливковое или же подсолнечное масло

Для соуса:

  • сто пятьдесят граммов сметаны
  • зубчик чеснока
  • небольшой пучок укропа
  • соль – по вкусу

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: порядок приготовления

Нужно начать с сырной панировки:

  • Сыр натереть на средней фракции терки.
  • Чеснок очистить и натереть на мелкой терке. Добавить в сыр.
  • Добавить прованские травы, паприку, крупную соль. Все компоненты тщательно перемешать.

Теперь надо приступить к приготовлению самих кабачков:

  • Кабачки хорошенечко помыть, насухо вытереть и разрезать поперек на две половинки. А теперь каждую половинку разделить вдоль пополам. Получившиеся части разделить на четыре доли.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: за полчаса

  • Пергаментной бумагой застелить противень и выложить на нее дольки кабачков. Расположить дольки очень близко друг к другу.
  • При помощи кисточки смазать кабачки растительным маслом. Лучше брать оливковое, но, если нету под рукой, тогда берите подсолнечное.
  • Сырной панировкой присыпать кабачки сверху.
  • Духовку включить на нижний подогрев, разогреть до двухсот градусов и заложить туда кабачки.
  • Через десять минут у духовки включить верхний подогрев и держать еще минут этак семь.

Пока кабачки находятся в духовке нужно приготовить соус:

  • Сметану налить в глубокую миску.
  • Укроп хорошо почистить, помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.
  • Чеснок также почистить и натереть на мелкой терке.
  • Укроп с чесноком добавить в сметану. Посолить и все хорошо смешать.
  • Как только кабачки зарумянятся, достать их из духовки.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: за полчаса

Кабачки положить в большое плоское блюдо и подать к столу вместе с соусом.

Кабачки в сметанно-чесночном соусе: готовы

Приятного аппетита!

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