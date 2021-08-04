Скатерть-Самобранка

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Напиток из базилика и лимона. Намного круче, чем квас

Напиток из базилика и лимона получается очень красивого цвета и приятным на вкус.

Напиток из базилика и лимона: ингредиенты

Напиток из базилика и лимона

  1. Базилик — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Вода — 4,5 л. (четыре с половиной литра)
  3. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  4. Лимон — 1 шт. (одна штука)

Рецепт приготовления:

  • Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
  • После закипания всыпьте сахар, выложите базилик и перемешайте до полного растворения сахара.
  • Огонь выключите, накройте крышкой и оставьте настаиваться 30 минут.
  • После этого базилик выньте из жидкости, добавьте сок одного лимона.
  • Всё тщательно перемешайте, вы увидите, что цвет напитка сильно осветлился.
  • Затем охладите и поставьте в холодильник на два часа.

Напиток из базилика и лимона. Намного круче, чем квас 4

Напиток из базилика и лимона: Видео


Готовьте на здоровье!
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