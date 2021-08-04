Напиток из базилика и лимона. Намного круче, чем квас

Напиток из базилика и лимона получается очень красивого цвета и приятным на вкус.
Напиток из базилика и лимона: ингредиенты
- Базилик — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Вода — 4,5 л. (четыре с половиной литра)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
- После закипания всыпьте сахар, выложите базилик и перемешайте до полного растворения сахара.
- Огонь выключите, накройте крышкой и оставьте настаиваться 30 минут.
- После этого базилик выньте из жидкости, добавьте сок одного лимона.
- Всё тщательно перемешайте, вы увидите, что цвет напитка сильно осветлился.
- Затем охладите и поставьте в холодильник на два часа.
Напиток из базилика и лимона: Видео
Готовьте на здоровье!
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