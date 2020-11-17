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Салат Тиффани: вкусная драгоценность на праздничном столе!

Салат Тиффани – находка для вашего праздничного стола. Этот салатик для любителей фруктов. Состав очень интересный, и блюдо получается невероятно вкусным.

Салат Тиффани: ингредиенты

Салат Тиффани

  1. 4 (четыре) шт – яиц
  2. 1 (одна) шт – лука
  3. 500 (пятьсот) гр – филе курицы
  4. 100 (сто) гр – грецких орехов
  5. 100 (сто) гр – твердого сыра
  6. 100 (сто) гр – винограда
  7. 150 (сто пятьдесят) гр – майонеза
  8. Соль по вкусу

Салат Тиффани: рецепт

Салат Тиффани

  • Яйца и филе отварите. Остудите. Орехи грецкие обжарьте на сухой сковороде
  • Нарежьте вареное филе средними кусочками
  • Лук мелко нарежьте
  • Выложите в салатницу половину нарезанного филе и лука
  • Сделайте сетку из майонеза
  • Выложите половину орехов вторым слоем
  • Половину натертого сыра выложите третьим слоем. И сделайте майонезную сетку
  • Яйца натрите на терке. Смешайте их с майонезом и выложите половину следующим слоем
  • Повторите все слои. И самый последний смажьте майонезом
  • Каждую виноградинку нарежьте пополам и срезом вниз выложите по салату. Уберите его в холодильник для пропитки на пару часов

Салат Тиффани готов: Видео

Блюдо получается очень красивым. И необычно вкусным. Виноград и курица –отличное сочетание. Отличный вариант для любого торжества. На здоровье.

Салат Тиффани

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