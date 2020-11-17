Салат Тиффани: вкусная драгоценность на праздничном столе!

Салат Тиффани – находка для вашего праздничного стола. Этот салатик для любителей фруктов. Состав очень интересный, и блюдо получается невероятно вкусным.
Салат Тиффани: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – яиц
- 1 (одна) шт – лука
- 500 (пятьсот) гр – филе курицы
- 100 (сто) гр – грецких орехов
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 100 (сто) гр – винограда
- 150 (сто пятьдесят) гр – майонеза
- Соль по вкусу
Салат Тиффани: рецепт
- Яйца и филе отварите. Остудите. Орехи грецкие обжарьте на сухой сковороде
- Нарежьте вареное филе средними кусочками
- Лук мелко нарежьте
- Выложите в салатницу половину нарезанного филе и лука
- Сделайте сетку из майонеза
- Выложите половину орехов вторым слоем
- Половину натертого сыра выложите третьим слоем. И сделайте майонезную сетку
- Яйца натрите на терке. Смешайте их с майонезом и выложите половину следующим слоем
- Повторите все слои. И самый последний смажьте майонезом
- Каждую виноградинку нарежьте пополам и срезом вниз выложите по салату. Уберите его в холодильник для пропитки на пару часов
Салат Тиффани готов: Видео
Блюдо получается очень красивым. И необычно вкусным. Виноград и курица –отличное сочетание. Отличный вариант для любого торжества. На здоровье.
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