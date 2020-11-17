Салат Тиффани: вкусная драгоценность на праздничном столе!

Салат Тиффани – находка для вашего праздничного стола. Этот салатик для любителей фруктов. Состав очень интересный, и блюдо получается невероятно вкусным.

Салат Тиффани: ингредиенты

4 (четыре) шт – яиц 1 (одна) шт – лука 500 (пятьсот) гр – филе курицы 100 (сто) гр – грецких орехов 100 (сто) гр – твердого сыра 100 (сто) гр – винограда 150 (сто пятьдесят) гр – майонеза Соль по вкусу

Салат Тиффани: рецепт

Яйца и филе отварите. Остудите. Орехи грецкие обжарьте на сухой сковороде

Нарежьте вареное филе средними кусочками

Лук мелко нарежьте

Выложите в салатницу половину нарезанного филе и лука

Сделайте сетку из майонеза

Выложите половину орехов вторым слоем

Половину натертого сыра выложите третьим слоем. И сделайте майонезную сетку

Яйца натрите на терке. Смешайте их с майонезом и выложите половину следующим слоем

Повторите все слои. И самый последний смажьте майонезом

Каждую виноградинку нарежьте пополам и срезом вниз выложите по салату. Уберите его в холодильник для пропитки на пару часов

Салат Тиффани готов: Видео

Блюдо получается очень красивым. И необычно вкусным. Виноград и курица –отличное сочетание. Отличный вариант для любого торжества. На здоровье.