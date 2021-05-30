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Десерт с лимонным кремом. Изысканное лакомство с цитрусовым вкусом

Десерт с лимонным кремом — настоящее лакомство для сладкоежек.

Десерт с лимонным кремом: ингредиенты

Десерт с лимонным кремом

Для лимонного крема:

  1. Яйцо – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  3. Сахарная пудра – 200 г. (двести грамм)
  4. Сок и цедра из 3 лимонов

Для безе:

  1. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Яичный белок – 2 шт. (две штуки)
  3. Вода – 50 мл. (пятьдесят грамм)

Дополнительно:

Песочное печенье

Способ приготовления:

  • Возьмите сахарную пудру и цедру, соедините. Тщательно разотрите пестиком в ступке или ложкой. Оставьте настаиваться на 10 минут.
  • Яйца взбейте с сахаром.
  • Лимонный сок и взбитые яйца добавьте к цитрусовой сахарной пудре.
  • Вымешайте всё. Поставьте в кастрюле на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, чтобы масса загустела.
  • Порубите на небольшие кусочки масло и, когда лимонная масса загустеет, снимите с огня и вмешайте в неё.
  • Приготовьте безе. Для этого воду и сахар уварите в течении 5 минут. Температура полученного продукта будет около 120 градусов.

Десерт с лимонным кремом готов к подаче.

Десерт с лимонным кремом. Изысканное лакомство с цитрусовым вкусом 2

Приятного аппетита!

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