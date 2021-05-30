Десерт с лимонным кремом. Изысканное лакомство с цитрусовым вкусом

Десерт с лимонным кремом — настоящее лакомство для сладкоежек.
Десерт с лимонным кремом: ингредиенты
Для лимонного крема:
- Яйцо – 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Сахарная пудра – 200 г. (двести грамм)
- Сок и цедра из 3 лимонов
Для безе:
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яичный белок – 2 шт. (две штуки)
- Вода – 50 мл. (пятьдесят грамм)
Дополнительно:
Песочное печенье
Способ приготовления:
- Возьмите сахарную пудру и цедру, соедините. Тщательно разотрите пестиком в ступке или ложкой. Оставьте настаиваться на 10 минут.
- Яйца взбейте с сахаром.
- Лимонный сок и взбитые яйца добавьте к цитрусовой сахарной пудре.
- Вымешайте всё. Поставьте в кастрюле на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, чтобы масса загустела.
- Порубите на небольшие кусочки масло и, когда лимонная масса загустеет, снимите с огня и вмешайте в неё.
- Приготовьте безе. Для этого воду и сахар уварите в течении 5 минут. Температура полученного продукта будет около 120 градусов.
Десерт с лимонным кремом готов к подаче.
Приятного аппетита!
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