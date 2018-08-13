Котлеты «Гнезда» — сытный ужин и питательный ужин для мужской компании

Ингредиенты:

Котлетный фарш:

— Свинина (прослойка) 800 гр

— Куриное мясо (можно филе куриное) 300 гр

— Лук репка 1 шт.

— Молоко 100 мл + для замачивания хлеба 100 мл

— Хлеб (черствый) 70 гр

— Соль,перец по вкусу

Наполнитель:

— Сметана (20%) 200 гр

— Яйца (не крупные) 2 шт.

— Сыр твердых сортов 150-200 гр

— Укроп по вкусу

Приготовление:

Для начала замочим в молоке хлеб.

Прокрутим через мясорубку мясо, лук, замоченный хлеб. Добавим соль, перец, молоко и вымесить фарш.

Сделаем наполнитель: Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами, сметаной и укропом.

Из фарша (руки смачивать водой) сформовать колобок,после придать форму «Гнезда» и выложить на противень.

В углубление разложить наполнитель (сначала положить по 1 ст.л. ложке, а остатки

разложить после).

Духовку разогреть и поставить запекаться «гнезда» до зарумянивания.

Температура 200 градусов, примерное время 25 минут.