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Котлеты «Гнезда» — сытный ужин и питательный ужин для мужской компании

Готовлю часто, ведь это простое блюдо и мужу очень нравится!

Котлеты «Гнезда» — сытный ужин и питательный ужин для мужской компании
 
Ингредиенты:

Котлетный фарш:
— Свинина (прослойка) 800 гр
— Куриное мясо (можно филе куриное) 300 гр
— Лук репка 1 шт.
— Молоко 100 мл + для замачивания хлеба 100 мл
— Хлеб (черствый) 70 гр
— Соль,перец по вкусу

Наполнитель:
— Сметана (20%) 200 гр
— Яйца (не крупные) 2 шт.
— Сыр твердых сортов 150-200 гр
— Укроп по вкусу

Приготовление:
Для начала замочим в молоке хлеб.

Прокрутим через мясорубку мясо, лук, замоченный хлеб. Добавим соль, перец, молоко и вымесить фарш.

Сделаем наполнитель: Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами, сметаной и укропом.

Из фарша (руки смачивать водой) сформовать колобок,после придать форму «Гнезда» и выложить на противень.

В углубление разложить наполнитель (сначала положить по 1 ст.л. ложке, а остатки
разложить после).

Духовку разогреть и поставить запекаться «гнезда» до зарумянивания.

Температура 200 градусов, примерное время 25 минут.

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