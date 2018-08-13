Котлеты «Гнезда» — сытный ужин и питательный ужин для мужской компании

Готовлю часто, ведь это простое блюдо и мужу очень нравится!
Котлетный фарш:
— Свинина (прослойка) 800 гр
— Куриное мясо (можно филе куриное) 300 гр
— Лук репка 1 шт.
— Молоко 100 мл + для замачивания хлеба 100 мл
— Хлеб (черствый) 70 гр
— Соль,перец по вкусу
Наполнитель:
— Сметана (20%) 200 гр
— Яйца (не крупные) 2 шт.
— Сыр твердых сортов 150-200 гр
— Укроп по вкусу
Приготовление:
Для начала замочим в молоке хлеб.
Прокрутим через мясорубку мясо, лук, замоченный хлеб. Добавим соль, перец, молоко и вымесить фарш.
Сделаем наполнитель: Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами, сметаной и укропом.
Из фарша (руки смачивать водой) сформовать колобок,после придать форму «Гнезда» и выложить на противень.
В углубление разложить наполнитель (сначала положить по 1 ст.л. ложке, а остатки
разложить после).
Духовку разогреть и поставить запекаться «гнезда» до зарумянивания.
Температура 200 градусов, примерное время 25 минут.
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