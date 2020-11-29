Покупаю баранки и сразу же заливаю их водой или молоком: показываю, какие «Штучки» к чаю получаются (часто готовили в 90–е)

Вкусная домашняя выпечка к чаю за 20 минут — такое возможно?

Конечно, возможно! Достаточно иметь под рукой 200 граммов творога и самые простые баранки: можно даже несвежие и подсохшие.

Всё новое — это хорошо забытое старое, и сегодня я хочу поделиться с вами гениальным рецептом экспресс-ватрушек, которому уже не один десяток лет.

Америку я, конечно же, никому не открою, но будет здорово, если напомню кому-то давно позабытый вариант вкуснейшего лакомства к чаю родом из детства.

А как же это вкусно с летними ягодами!

Делаете ли вы сейчас такие ленивые ватрушки (или шанежки?) А может быть, наши рецепты чем-то отличаются? Буду рада, если вы расскажете об этом в комментариях.

Приступаем к приготовлению.

Первым делом включаем духовку. Пока она будет разогреваться, мы успеем подготовить всё необходимое.

Заливаем баранки молоком, а можно и обычной водой, и оставляем на несколько минут: они должны немного размокнуть, но при этом не превратиться в кашу (важно не пропустить момент).

Пока баранки пропитываются молоком, займёмся начинкой. Для этого соединяем творог с яйцом, ванильным сахаром и взбиваем массу до пастообразного состояния с помощью погружного блендера. Если в доме есть сметана, можно добавить и её, буквально пару столовых ложек: будет только вкуснее.

Ну, а теперь самое интересное

Аккуратно перекладываем баранки на противень, застеленный ковриком, заполняем начинкой и выпекаем при t 180 °C примерно 15 минут. Подаём к столу.