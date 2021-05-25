Вместо пирожков: вся семья любит эти лепешки. Шаньги с творогом и сыром

Лепешки получаются воздушными, пышными, мягкими, долго остаются свежими. Можно подавать в качестве перекуса, к ужину. Готовится все быстро и просто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода теплая, 120 мл4
- дрожжи сухие и сахар по 1 ч.л;
- соль, 0.5 ч.л;
- масло растительное, 1 ст.л;
- мука, 300 г;
- сметана, 2 ст.л;
- сыр, 200 г;
- творог, 250 г;
- желток и молоко для смазывания.
Процесс приготовления
В теплой воде растворяем соль и сахар, дрожжи. Перемешиваем.
Добавляем сметану, муку и вымешиваем тесто.
Вливаем растительное масло и вмешиваем его в тесто.
Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
Делим тесто на 6 частей, скатываем колобки.
Каждый колобок выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Руками придаем колобкам форму лепешек, смазываем взбитым с молоком желтком.
Сверху выкладываем мягкий творог и посыпаем тертым сыром.
Выпекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.
Подаем лепешки горячими, хотя и в холодном виде они тоже очень вкусные. Можно разогревать в микроволновой печке. Для аромата тертый сыр смешивают с укропом и чесноком, другими добавками по вкусу.
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