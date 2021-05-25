Вместо пирожков: вся семья любит эти лепешки. Шаньги с творогом и сыром

Лепешки получаются воздушными, пышными, мягкими, долго остаются свежими. Можно подавать в качестве перекуса, к ужину. Готовится все быстро и просто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода теплая, 120 мл4

дрожжи сухие и сахар по 1 ч.л;

соль, 0.5 ч.л;

масло растительное, 1 ст.л;

мука, 300 г;

сметана, 2 ст.л;

сыр, 200 г;

творог, 250 г;

желток и молоко для смазывания.

Процесс приготовления

В теплой воде растворяем соль и сахар, дрожжи. Перемешиваем.

Добавляем сметану, муку и вымешиваем тесто.

Вливаем растительное масло и вмешиваем его в тесто.

Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Делим тесто на 6 частей, скатываем колобки.

Каждый колобок выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Руками придаем колобкам форму лепешек, смазываем взбитым с молоком желтком.

Сверху выкладываем мягкий творог и посыпаем тертым сыром.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.