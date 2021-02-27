Немного творога и вы будете в восторге от результата! Творожное печенье: вкусная выпечка к чаю

Творожная сдоба – это всегда очень мягкие изделия, нежные и ароматные. Такое печенье готовится легко и просто, из самого просто набора продуктов. Здесь даже не нужно использовать яйца.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 250 г;

масло сливочное и масло растительное по 40 г;

мука, около 220 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль и ванилин по щепотке;

для начинки по вкусу (мак, сухофрукты).

Процесс приготовления

Муку просеиваем. Вполне возможно, что вам потребуется чуть меньше или больше указанного количества муки. Главное – не забивайте тесто мукой, просто хорошо вымешивайте.

Размягченное сливочное масло смешиваем с растительным маслом, солью, ванилином и сахаром.

Совет: если вы любите сладкое печенье, тогда всыпайте около 2 – 3 столовых ложек сахара.

Перемешиваем массу и частями всыпаем муку. Вымешиваем мягкое, податливое и не липкое тесто.

Делим тесто на 20 кусочков и каждый раскатываем в лепешку с толщиной около 4 мм.

На одну сторону выкладываем начинку, сворачиваем немного и прижимаем, чтобы закрыть начинку.

На оставшемся краем делаем надрезы и сворачиваем рулет весь.

Теперь сворачиваем рулет в круг и получаем красивый цветочек.

Печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут до золотистости.

По желанию, остывшее печенье можно еще посыпать сахарной пудрой или если вы делали яблочную начинку, тогда корицей и пудрой.