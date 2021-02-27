Немного творога и вы будете в восторге от результата! Творожное печенье: вкусная выпечка к чаю

Творожная сдоба – это всегда очень мягкие изделия, нежные и ароматные. Такое печенье готовится легко и просто, из самого просто набора продуктов. Здесь даже не нужно использовать яйца.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 250 г;
- масло сливочное и масло растительное по 40 г;
- мука, около 220 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль и ванилин по щепотке;
- для начинки по вкусу (мак, сухофрукты).
Процесс приготовления
Муку просеиваем. Вполне возможно, что вам потребуется чуть меньше или больше указанного количества муки. Главное – не забивайте тесто мукой, просто хорошо вымешивайте.
Размягченное сливочное масло смешиваем с растительным маслом, солью, ванилином и сахаром.
Совет: если вы любите сладкое печенье, тогда всыпайте около 2 – 3 столовых ложек сахара.
Перемешиваем массу и частями всыпаем муку. Вымешиваем мягкое, податливое и не липкое тесто.
Делим тесто на 20 кусочков и каждый раскатываем в лепешку с толщиной около 4 мм.
На одну сторону выкладываем начинку, сворачиваем немного и прижимаем, чтобы закрыть начинку.
На оставшемся краем делаем надрезы и сворачиваем рулет весь.
Теперь сворачиваем рулет в круг и получаем красивый цветочек.
Печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут до золотистости.
По желанию, остывшее печенье можно еще посыпать сахарной пудрой или если вы делали яблочную начинку, тогда корицей и пудрой.
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