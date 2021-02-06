Скумбрия по-корейски», самый простой и любимый рецепт, который я знаю. Рыба получается очень вкусная

У меня, как и у любой хозяйки, есть самые любимые и удачные рецепты. Вот этот способ готовки скумбрии, который я хочу вам предложить, мне очень нравится и всегда отлично получается: в меру пикантная, острая, ароматная рыбка, прекрасно подходит к разным гарнирам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 1 шт;

соль, 1 ч.л;

уксус, 2 ст.л;

морковь, огурец по 1 шт;

лук зеленый, пучок;

чеснок, 2 зубчика;

корень имбиря, небольшой кусочек;

паприка, кориандр, перец, красный перец, по 1 ч.л;

кунжут, 2 ст.л;

масло растительное, 50 мл.

Процесс приготовления

Рыбу разделываем на филе и режем кусочками.

Солим и поливаем уксусом, оставляем на 30 минут мариноваться.

Сырую морковь и огурец режем тонкой соломкой, лук рубим.

Овощи солим и оставляем на время, чтобы они пустили сок. Отжимаем от сока и смешиваем с зеленым луком.

Чеснок мелко рубим и смешиваем с мелко порезанным корнем имбиря, паприкой, кориандром, перцем, красным перцем и семенами кунжута.

Растительное масло прокаливаем на сковороде и поливаем нашу чесночную заправку, перемешиваем массу.

Рыбу смешиваем с овощами и поливаем заправкой.

Накрываем емкость крышкой и отправляем на ночь в холодильник.

Утром у вас на столе будет очень вкусная, ароматная рыбка с овощами по-корейски.