Скумбрия по-корейски», самый простой и любимый рецепт, который я знаю. Рыба получается очень вкусная

У меня, как и у любой хозяйки, есть самые любимые и удачные рецепты. Вот этот способ готовки скумбрии, который я хочу вам предложить, мне очень нравится и всегда отлично получается: в меру пикантная, острая, ароматная рыбка, прекрасно подходит к разным гарнирам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 1 шт;
- соль, 1 ч.л;
- уксус, 2 ст.л;
- морковь, огурец по 1 шт;
- лук зеленый, пучок;
- чеснок, 2 зубчика;
- корень имбиря, небольшой кусочек;
- паприка, кориандр, перец, красный перец, по 1 ч.л;
- кунжут, 2 ст.л;
- масло растительное, 50 мл.
Процесс приготовления
Рыбу разделываем на филе и режем кусочками.
Солим и поливаем уксусом, оставляем на 30 минут мариноваться.
Сырую морковь и огурец режем тонкой соломкой, лук рубим.
Овощи солим и оставляем на время, чтобы они пустили сок. Отжимаем от сока и смешиваем с зеленым луком.
Чеснок мелко рубим и смешиваем с мелко порезанным корнем имбиря, паприкой, кориандром, перцем, красным перцем и семенами кунжута.
Растительное масло прокаливаем на сковороде и поливаем нашу чесночную заправку, перемешиваем массу.
Рыбу смешиваем с овощами и поливаем заправкой.
Накрываем емкость крышкой и отправляем на ночь в холодильник.
Утром у вас на столе будет очень вкусная, ароматная рыбка с овощами по-корейски.
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