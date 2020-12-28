Скатерть-Самобранка

5 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...
  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...

Тот самый вкусный салат, о котором я говорила. Салат на праздник

Очень интересный салат по вкусу: в нем много чернослива, сыра, ветчины. Обязательно предварительно маринуем лук, тогда в салате будут пикантные нотки. Готовится просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 2 – 3 шт;
  • ветчина, 350 г;
  • сыр, 300 г;
  • чернослив, 200 г;
  • яйца, 3 – 4 шт;
  • лук, 2 небольшие.

Для маринада лука необходимо:

  • соль и сахар по 1 ч.л;
  • уксус (6-9 %), треть ст.л;
  • кипяток.

Процесс приготовления

Лук нарезаем как вам больше нравиться, засыпаем соль и сахар, вливаем уксус и заливаем кипятком. Хорошо перемешиваем и оставляем до тех пор, пока маринад не остынет.

Огурцы свежие режем тонкой соломкой и выкладываем ровным слоем, делаем сеточку майонеза.

Второй слой – соломка ветчины и майонез.

Третий слой – отжатый лук.

Четвертый слой – тертые яйца и сеточка майонеза, солим и перчим.

Пятый слой – кусочки чернослива.

Сверху посыпаем салат тертым сыром.

Тот самый вкусный салат, о котором я говорила. Салат на праздник

Если не хотите делать слоеный салат, просто режем все кубиками и добавляем шинкованную пекинскую капусту – салат будет очень легким.

Подробный Видео рецепт:

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх