Тот самый вкусный салат, о котором я говорила. Салат на праздник

Очень интересный салат по вкусу: в нем много чернослива, сыра, ветчины. Обязательно предварительно маринуем лук, тогда в салате будут пикантные нотки. Готовится просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 2 – 3 шт;
- ветчина, 350 г;
- сыр, 300 г;
- чернослив, 200 г;
- яйца, 3 – 4 шт;
- лук, 2 небольшие.
Для маринада лука необходимо:
- соль и сахар по 1 ч.л;
- уксус (6-9 %), треть ст.л;
- кипяток.
Процесс приготовления
Лук нарезаем как вам больше нравиться, засыпаем соль и сахар, вливаем уксус и заливаем кипятком. Хорошо перемешиваем и оставляем до тех пор, пока маринад не остынет.
Огурцы свежие режем тонкой соломкой и выкладываем ровным слоем, делаем сеточку майонеза.
Второй слой – соломка ветчины и майонез.
Третий слой – отжатый лук.
Четвертый слой – тертые яйца и сеточка майонеза, солим и перчим.
Пятый слой – кусочки чернослива.
Сверху посыпаем салат тертым сыром.
Если не хотите делать слоеный салат, просто режем все кубиками и добавляем шинкованную пекинскую капусту – салат будет очень легким.
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