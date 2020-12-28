Тот самый вкусный салат, о котором я говорила. Салат на праздник

Очень интересный салат по вкусу: в нем много чернослива, сыра, ветчины. Обязательно предварительно маринуем лук, тогда в салате будут пикантные нотки. Готовится просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 2 – 3 шт;

ветчина, 350 г;

сыр, 300 г;

чернослив, 200 г;

яйца, 3 – 4 шт;

лук, 2 небольшие.

Для маринада лука необходимо:

соль и сахар по 1 ч.л;

уксус (6-9 %), треть ст.л;

кипяток.

Процесс приготовления

Лук нарезаем как вам больше нравиться, засыпаем соль и сахар, вливаем уксус и заливаем кипятком. Хорошо перемешиваем и оставляем до тех пор, пока маринад не остынет.

Огурцы свежие режем тонкой соломкой и выкладываем ровным слоем, делаем сеточку майонеза.

Второй слой – соломка ветчины и майонез.

Третий слой – отжатый лук.

Четвертый слой – тертые яйца и сеточка майонеза, солим и перчим.

Пятый слой – кусочки чернослива.

Сверху посыпаем салат тертым сыром.

Если не хотите делать слоеный салат, просто режем все кубиками и добавляем шинкованную пекинскую капусту – салат будет очень легким.

Подробный Видео рецепт: