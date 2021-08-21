С 1 яйцом и за 15 минут. Яблочный пирог на сковороде: быстрый и простой рецепт

Если вы любители яблочной выпечки, этот простой и быстрый рецепт вам точно понравится. Все что нужно, это сладкие и вкусные яблоки, хорошая сковорода, на которой пища не пригорает.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 2 шт;

масло сливочное, кусочек;

вода, 20 мл + лимонный сок, 20 мл + корица и сахар, 20 г;

сметана, 200 г;

масло сливочное, 50 г;

мука, 130 г.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте кисло-сладкие для балансировки вкуса. Режем тонкими дольками.

Топим в сковороде кусочек сливочного масла, выкладываем яблочные дольки, перемешиваем, наливаем воду и лимонный сок, посыпаем сахаром и корицей.

Обжариваем несколько минут по крышкой, до мягкости долек.

Яйцо смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу.

Добавляем размягченное сливочное масло и сметану, перебиваем венчиком.

Всыпаем просеянную муку и хорошо вымешиваем тесто.

Совет: если масса получилась очень густой, влейте 20 мл молока.

Выливаем тесто на яблочные дольки в сковороде, накрываем крышкой и жарим 12 минут на небольшом огне.

При помощи тарелки переворачиваем пирог и обжариваем несколько минут на другой стороне.

Подаем ароматный и мягкий, воздушный, влажный пирог остывшим.