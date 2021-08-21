С 1 яйцом и за 15 минут. Яблочный пирог на сковороде: быстрый и простой рецепт

Если вы любители яблочной выпечки, этот простой и быстрый рецепт вам точно понравится. Все что нужно, это сладкие и вкусные яблоки, хорошая сковорода, на которой пища не пригорает.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яблоки, 2 шт;
масло сливочное, кусочек;
вода, 20 мл + лимонный сок, 20 мл + корица и сахар, 20 г;
сметана, 200 г;
масло сливочное, 50 г;
мука, 130 г.
Процесс приготовления
Яблоки выбирайте кисло-сладкие для балансировки вкуса. Режем тонкими дольками.
Топим в сковороде кусочек сливочного масла, выкладываем яблочные дольки, перемешиваем, наливаем воду и лимонный сок, посыпаем сахаром и корицей.
Обжариваем несколько минут по крышкой, до мягкости долек.
Яйцо смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу.
Добавляем размягченное сливочное масло и сметану, перебиваем венчиком.
Всыпаем просеянную муку и хорошо вымешиваем тесто.
Совет: если масса получилась очень густой, влейте 20 мл молока.
Выливаем тесто на яблочные дольки в сковороде, накрываем крышкой и жарим 12 минут на небольшом огне.
При помощи тарелки переворачиваем пирог и обжариваем несколько минут на другой стороне.
Подаем ароматный и мягкий, воздушный, влажный пирог остывшим.
Если есть желание, взбейте жирную сметану с сахарной пудрой и смажьте этим кремом верх пирога.Получится яблочный торт.
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