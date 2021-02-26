Крем суп с курицей: новый крем суп из куриной грудки и овощей (Видео)

Крем суп с курицей! Сегодня готовим Крем суп из куриной грудки и овощей, это безумно нежный, вкусный и легкий супчик за считанные минуты.
Крем суп с курицей: ингредиенты
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Куриная грудка — 250 гр․
- Сладкий перец — 1 шт.
- Подсолнечное масло
Крем суп с курицей: готовка
- Ставим кастрюлю на плиту и наливаем подсолнечное масло,
- Добавляем крупно нарезанный лук в кастрюлю, кстати все овощи нарезаем крупными кусками,
- Потом добавляем морковь и картошку,
- Заранее варёную куриную грудку измельчаем и добавляем к овощам,
- Добавляем сладкий перец и солим,
- Примерно 5 минут жарим все ингредиенты,
- Добавляем куриный бульен и варим 15 минут,
- После варки блендером хорошенько взбить и получить кремаобразную массу,
- В конце добавляем масло и все.
Крем суп с курицей: готов
Крем суп наливаем в красивое блюдце и украшаем перед угащением.
Если вы хотите больше рецептов крем-супов, то напишите в комментариях. Ну, приятного вам аппетита.
Крем суп с курицей: видео рецепт
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