Крем суп с курицей: новый крем суп из куриной грудки и овощей (Видео)

Крем суп с курицей! Сегодня готовим Крем суп из куриной грудки и овощей, это безумно нежный, вкусный и легкий супчик за считанные минуты.

Крем суп с курицей: ингредиенты

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Куриная грудка — 250 гр․

Сладкий перец — 1 шт.

Подсолнечное масло

Крем суп с курицей: готовка

Ставим кастрюлю на плиту и наливаем подсолнечное масло,

Добавляем крупно нарезанный лук в кастрюлю, кстати все овощи нарезаем крупными кусками,

Потом добавляем морковь и картошку,

Заранее варёную куриную грудку измельчаем и добавляем к овощам,

Добавляем сладкий перец и солим,

Примерно 5 минут жарим все ингредиенты,

Добавляем куриный бульен и варим 15 минут,

После варки блендером хорошенько взбить и получить кремаобразную массу,

В конце добавляем масло и все.

Крем суп с курицей: готов

Крем суп наливаем в красивое блюдце и украшаем перед угащением.

Если вы хотите больше рецептов крем-супов, то напишите в комментариях. Ну, приятного вам аппетита.

Крем суп с курицей: видео рецепт