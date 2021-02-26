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Крем суп с курицей: новый крем суп из куриной грудки и овощей (Видео)

Крем суп с курицей! Сегодня готовим Крем суп из куриной грудки и овощей, это безумно нежный, вкусный и легкий супчик за считанные минуты.

Крем суп с курицей

Крем суп с курицей: ингредиенты

  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель —  2 шт.
  • Куриная грудка — 250 гр․
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Подсолнечное масло

Крем суп с курицей

Крем суп с курицей: готовка

  • Ставим кастрюлю на плиту и наливаем подсолнечное масло,
  • Добавляем крупно нарезанный лук в кастрюлю, кстати все овощи нарезаем крупными кусками,
  • Потом добавляем морковь и картошку,
  • Заранее варёную куриную грудку измельчаем и добавляем к овощам,
  • Добавляем сладкий перец и солим,
  • Примерно 5 минут жарим все ингредиенты,
  • Добавляем куриный бульен и варим 15 минут,
  • После варки блендером хорошенько взбить и получить кремаобразную массу,
  • В конце добавляем масло и все.

Крем суп с курицей: готов

Крем суп наливаем в красивое блюдце и украшаем перед угащением.

Крем суп с курицей

Если вы хотите больше рецептов крем-супов, то напишите в комментариях. Ну, приятного вам аппетита.

Крем суп с курицей: видео рецепт

 

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