Так солю огурцы уже 25 лет. Хруст огурцов будет слышен в соседней комнате

Рецепт мне нравится потому, что в нем нет ничего лишнего, это помогает сохранять естественный вкус и аромат, огурчики остаются хрустящими, как свежие.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- зелень по вкусу;
- чеснок;
- горький перец;
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Процесс приготовления
Огурцы и зелень промываем.
Совет: зелень берите разную, листья хрена, листики смородины и вишни, другие травы.
Раскладываем в банки зелень, по несколько зубчиков чеснока, укроп и петрушку, горький перец по вкусу.
Раскладываем огурцы.
На 1 л воды берем обычную соль в количестве2 ст.л. Расчет своих пропорций, делайте, исходя из рецепта.
Растворяем соль в холодной воде и заливаем огурцы.
На 2.5 дня ставим огурцы в прохладное место.
Такие огурцы можно кушать, но для консервации сливаем рассол и доводим до кипения.
Заливаем в банки, закручиваем в банки и оставляем остывать.
Отправляем в холодильник. Место хранения должно быть холодным и через неделю можно кушать. Срок хранения долгий.
Отлично подходят огурчики в качестве закуски, для соусов, супов.
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