Так солю огурцы уже 25 лет. Хруст огурцов будет слышен в соседней комнате

Рецепт мне нравится потому, что в нем нет ничего лишнего, это помогает сохранять естественный вкус и аромат, огурчики остаются хрустящими, как свежие.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

зелень по вкусу;

чеснок;

горький перец;



Процесс приготовления

Огурцы и зелень промываем.

Совет: зелень берите разную, листья хрена, листики смородины и вишни, другие травы.

Раскладываем в банки зелень, по несколько зубчиков чеснока, укроп и петрушку, горький перец по вкусу.

Раскладываем огурцы.

На 1 л воды берем обычную соль в количестве2 ст.л. Расчет своих пропорций, делайте, исходя из рецепта.

Растворяем соль в холодной воде и заливаем огурцы.

На 2.5 дня ставим огурцы в прохладное место.

Такие огурцы можно кушать, но для консервации сливаем рассол и доводим до кипения.

Заливаем в банки, закручиваем в банки и оставляем остывать.

Отправляем в холодильник. Место хранения должно быть холодным и через неделю можно кушать. Срок хранения долгий.

Отлично подходят огурчики в качестве закуски, для соусов, супов.