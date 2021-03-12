Рецепт пирога на сметане — такой простой. А выпечка получается изумительной. Пальчики оближешь. Готовьте обязательно.
Рецепт пирога на сметане: ингредиенты
- 180 (сто восемьдесят) гр — сахара
- 130 (сто тридцать) гр — муки
- 3 (три) шт — яиц
- 1 (один) стакан — сметаны
- ванильный сахар по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 150 (сто пятьдесят) гр — орехов и изюма
Рецепт приготовления:
- Взбейте яйца в пенную массу, потом добавьте сахар и взбейте все до стойкой и густой массы
- В эту массу добавьте сметану, ванилин и разрыхлитель
- Муку просейте и всыпьте частями в тесто, хорошо взбейте
- По желанию в тесто можно добавить изюм и измельченные орехи
- Форму застелите пергаментом и выложите тесто
- Отправьте пирог выпекаться на сорок минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов
Пирог изумительно нежный, благодаря ингредиентам. Начинку вы можете использовать абсолютно любую. Тесто нежнейшее, в меру сладенькое. Поэтому, если вы решите добавлять джем, варенье или шоколад, или же какой — нибудь крем, то смело делайте это! Потом, что касается украшения. Когда пирог будет готов, можно посыпать его сахарной пудрой, или же полить шоколадной глазурью. А кто — то может предпочтет кокосовую стружку.Смотрите на свои вкусовые предпочтения. В пирог можно положить и любимые ягоды, прям во время замеса теста! Сохраните у себя этот рецепт пирога на сметане. На здоровье.
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