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Свинина с болгарским перцем и луком: очень аппетитное и вкусное блюдо

Свинина с болгарским перцем и луком! Свинина с болгарским перцем и луком – великолепное вкусное и аппетитное блюдо, которое можно приготовить и подать вместе с рисом на обед.

Свинина с болгарским перцем и луком: ингредиенты

  • килограмм свинины
  • один крупный болгарский перец
  • две головки репчатого лука
  • соль – соль по вкусу
  • четыре столовые ложки соевого соуса
  • растительное масло – для жарки

Свинина с болгарским перцем и луком: приготовление

Сначала нужно подготовить мясо:

Свинина с болгарским перцем и луком: очень аппетитное и вкусное блюдо 12

  • Свиное мясо хорошо промыть под проточной водой, удалить лишние жилки и нарезать длинными полосками.
  • На сковороду налить растительное масло и хорошо разогреть его.
  • В разогретое масло отправить мясо.
  • Мясо обжаривать до получения золотистой корочки.

Пока мясо обжаривается следует подготовить овощи:

  • Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена и порезать нетолстой соломкой.

Свинина с болгарским перцем и луком: очень аппетитное и вкусное блюдо 13

  • Репчатый лук почистить и порезать полукольцами.
  • В отдельной сковороде хорошо разогреть растительное масло и запустить в него порезанные овощи.
  • Овощи следует слегка обжарить так, чтобы овощи стали слегка мягкими, но не слишком прожарились.
  • Посолить и перемешать.

Свинина с болгарским перцем: Сервировка блюда

  • В сковороду со свининой влить соевый соус и, постоянно помешивая, обжаривать пару минут.
  • Затем в сковороду к мясу отправить слегка прожаренные овощи и все еще раз перемешать.
  • Продержать на среднем огне буквально пару минут.

Свинина с болгарским перцем и луком: очень аппетитное и вкусное блюдо 14

Вот и все! Наш вкусное и очень аппетитное блюдо готово.

Выложите ее из сковороды на красивую большую тарелку и подайте к столу с каким-нибудь гарниром. Лучше всего к такому блюду подходить отварной рис.

Свинина с луком и болгарским перцем получилась сочной, нежной, очень вкусной. Мясо аж тает во рту. Зовите своих домочадцев и приступайте к еде.

Свинина с болгарским перцем и луком: готова

Приятного аппетита!

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