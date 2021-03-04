Свинина с болгарским перцем и луком: очень аппетитное и вкусное блюдо

Свинина с болгарским перцем и луком! Свинина с болгарским перцем и луком – великолепное вкусное и аппетитное блюдо, которое можно приготовить и подать вместе с рисом на обед.

Свинина с болгарским перцем и луком: ингредиенты

килограмм свинины

один крупный болгарский перец

две головки репчатого лука

соль – соль по вкусу

четыре столовые ложки соевого соуса

растительное масло – для жарки

Свинина с болгарским перцем и луком: приготовление

Сначала нужно подготовить мясо:

Свиное мясо хорошо промыть под проточной водой, удалить лишние жилки и нарезать длинными полосками.

На сковороду налить растительное масло и хорошо разогреть его.

В разогретое масло отправить мясо.

Мясо обжаривать до получения золотистой корочки.

Пока мясо обжаривается следует подготовить овощи:

Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена и порезать нетолстой соломкой.

Репчатый лук почистить и порезать полукольцами.

В отдельной сковороде хорошо разогреть растительное масло и запустить в него порезанные овощи.

Овощи следует слегка обжарить так, чтобы овощи стали слегка мягкими, но не слишком прожарились.

Посолить и перемешать.

Свинина с болгарским перцем: Сервировка блюда

В сковороду со свининой влить соевый соус и, постоянно помешивая, обжаривать пару минут.

Затем в сковороду к мясу отправить слегка прожаренные овощи и все еще раз перемешать.

Продержать на среднем огне буквально пару минут.

Вот и все! Наш вкусное и очень аппетитное блюдо готово.

Выложите ее из сковороды на красивую большую тарелку и подайте к столу с каким-нибудь гарниром. Лучше всего к такому блюду подходить отварной рис.

Свинина с луком и болгарским перцем получилась сочной, нежной, очень вкусной. Мясо аж тает во рту. Зовите своих домочадцев и приступайте к еде.

Свинина с болгарским перцем и луком: готова

Приятного аппетита!