Свинина с болгарским перцем и луком: очень аппетитное и вкусное блюдо

Свинина с болгарским перцем и луком! Свинина с болгарским перцем и луком – великолепное вкусное и аппетитное блюдо, которое можно приготовить и подать вместе с рисом на обед.
Свинина с болгарским перцем и луком: ингредиенты
- килограмм свинины
- один крупный болгарский перец
- две головки репчатого лука
- соль – соль по вкусу
- четыре столовые ложки соевого соуса
- растительное масло – для жарки
Свинина с болгарским перцем и луком: приготовление
Сначала нужно подготовить мясо:
- Свиное мясо хорошо промыть под проточной водой, удалить лишние жилки и нарезать длинными полосками.
- На сковороду налить растительное масло и хорошо разогреть его.
- В разогретое масло отправить мясо.
- Мясо обжаривать до получения золотистой корочки.
Пока мясо обжаривается следует подготовить овощи:
- Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена и порезать нетолстой соломкой.
- Репчатый лук почистить и порезать полукольцами.
- В отдельной сковороде хорошо разогреть растительное масло и запустить в него порезанные овощи.
- Овощи следует слегка обжарить так, чтобы овощи стали слегка мягкими, но не слишком прожарились.
- Посолить и перемешать.
Свинина с болгарским перцем: Сервировка блюда
- В сковороду со свининой влить соевый соус и, постоянно помешивая, обжаривать пару минут.
- Затем в сковороду к мясу отправить слегка прожаренные овощи и все еще раз перемешать.
- Продержать на среднем огне буквально пару минут.
Вот и все! Наш вкусное и очень аппетитное блюдо готово.
Выложите ее из сковороды на красивую большую тарелку и подайте к столу с каким-нибудь гарниром. Лучше всего к такому блюду подходить отварной рис.
Свинина с луком и болгарским перцем получилась сочной, нежной, очень вкусной. Мясо аж тает во рту. Зовите своих домочадцев и приступайте к еде.
Свинина с болгарским перцем и луком: готова
Приятного аппетита!
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