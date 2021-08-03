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Биточки из моркови. Вкусное, полезное и лёгкое блюдо к любому гарниру

Биточки из моркови очень просто готовятся и станут прекрасным дополнением к детскому меню.

Биточки из моркови: ингредиенты

Биточки из моркови

  1. Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  2. Морковь — 1 кг. (один килограмм)
  3. Желтки — 3 шт. (три штуки)
  4. Манка — 6 ст. л (шесть толовых ложек)
  5. Соль, сахар — по 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Морковь нарежьте ломтиками по 1 см. толщиной, слижите в кастрюлю и залейте молоком. Сразу перед приготовлением добавьте сливочное масло, сахар и соль. Готовьте 40 минут на минимальном огне под закрытой крышкой.
  • Постоянно помешивая введите манную крупу, пробейте блендером, выключите огонь и оставьте отдохнуть на 15 минут.
  • В кастрюлю добавьте три желтка и тщательно перемешайте.
  • Противеь застелите пергаментом, промажьте 1 ст. л растительного масла, сформируйте кулинарным кольцом биточки и каждый из них смажьте растительным маслом.
  • Готовьте 15 минут при 180 градусах.
  • Морковные биточки сдобрите сметаной или любым соусом и подавайте горячими.

Биточки из моркови — вкусно и полезно.

Биточки из моркови. Вкусное, полезное и лёгкое блюдо к любому гарниру 2

Приятного аппетита!

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