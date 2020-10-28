Как легко и просто очистить 20 – литровый бутыль от зелени и грязи? 3 чудодейственных способа от тещи

Сегодня многие пользуются водой не из-под крана, а набирают ее в родниках, бюветах, особенно, городские жители, у которых из крана течет непонятно что. И, как часто бывает, наши бутыли, в которых мы возим или носим воду, покрываются изнутри зеленоватым налетом и появляется осадок. Выбрасывать тару жалко, а вот как ее почистить?

Можно воспользоваться содой и яичной скорлупой.

Измельчаем скорлупу не в порошок и не крупно. Берем скорлупу от нескольких десятков яиц, всыпаем в бутыль.

Теперь теплую воду смешиваем с содой – на 1 л воды берем 50 г и вливаем в емкость. Для 20 литровой бутылки потребуется около 5 л раствора. Оставляем так на несколько часов и потом взбалтываем минут 5 – 10.

Выливаем раствор со скорлупой и споласкиваем бутыль несколько раз чистой водой.

Берем рис и воду

Это похожий способ с предыдущим, только используем рис и активно трясем бутыль, чтобы его крупинки снимали всю грязь со стенок емкости.

Очищаем крапивой

Этот способ мне посоветовала теща, но я сам его не пробовал. Рвем крапиву на куски и заталкиваем в емкость, наливаем кипяток и встряхиваем бутыль минут 10. Выливаем все, споласкиваем и получаем чистую бутылку.

Попробуйте все варианты и выбирайте подходящий для себя.