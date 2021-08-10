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Куриное филе Сюрприз. Порционный ужин без растрат и хлопот

Куриное филе Сюрприз — лёгкий и вкусный ужин без больших затрат.

Куриное филе Сюрприз: ингредиенты

Куриное филе Сюрприз

  1. Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Филе куриное- 1 кг. (один килограмм)
  3. Помидоры — 3 шт. (три штуки)
  4. Картофель — 5 шт. (пять штук)
  5. Лук — 2 шт. (две штуки)
  6. Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Сыр твёрдый — 200 гр. (двести грамм)
  8. Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
  9. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  10. Зелень — один пучок
  11. Чёрный перец, соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриное филе Сюрприз. Порционный ужин без растрат и хлопот 7

  • Курицу нарежьте средними кусками, залейте молоком и поставьте в холодильник на 60 минут, можно дольше.
  • За это время приготовьте круглые формочки из фольги, сложив её в несколько слоёв, смажьте растительным маслом и перенесите на противень.
  • Картофель нарежьте тонкими ломтиками, выложите на дно формочек, затем выложите нарезанный тонкими ломтиками лук, а в конце — курицу.
  • Яйцо взбейте со сметаной, полейте смесью курицу в формочках, сверху выложите нарезанные помидоры, сверху посыпьте измельчённый чеснок и тёртый сыр.
  • Выпекайте в течение 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  • Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Куриное филе Сюрприз — очень красивое и вкусное блюдо.

Куриное филе Сюрприз. Порционный ужин без растрат и хлопот 8

Приятного аппетита!

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