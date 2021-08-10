Куриное филе Сюрприз. Порционный ужин без растрат и хлопот

Куриное филе Сюрприз — лёгкий и вкусный ужин без больших затрат.
Куриное филе Сюрприз: ингредиенты
- Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
- Филе куриное- 1 кг. (один килограмм)
- Помидоры — 3 шт. (три штуки)
- Картофель — 5 шт. (пять штук)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сыр твёрдый — 200 гр. (двести грамм)
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Зелень — один пучок
- Чёрный перец, соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Курицу нарежьте средними кусками, залейте молоком и поставьте в холодильник на 60 минут, можно дольше.
- За это время приготовьте круглые формочки из фольги, сложив её в несколько слоёв, смажьте растительным маслом и перенесите на противень.
- Картофель нарежьте тонкими ломтиками, выложите на дно формочек, затем выложите нарезанный тонкими ломтиками лук, а в конце — курицу.
- Яйцо взбейте со сметаной, полейте смесью курицу в формочках, сверху выложите нарезанные помидоры, сверху посыпьте измельчённый чеснок и тёртый сыр.
- Выпекайте в течение 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Перед подачей посыпьте свежей зеленью.
Куриное филе Сюрприз — очень красивое и вкусное блюдо.
Приятного аппетита!
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