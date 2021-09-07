Итальянский пирог с яблоками. Эта выпечка станет частым гостем на вашем столе

Итальянский пирог с яблоками получается безумно вкусным, он непременно станет частым гостем на вашем столе.
Итальянский пирог с яблоками: ингредиенты
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Размягчённое сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко — 75 мл. (семьдесят пять миллилитра)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Ванилин — 1 п. (один пакетик)
- Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
- Цедра лимона
- Соль — щепотка
Рецепт приготовления:
- Сперва разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смешайте муку с разрыхлителем, солью, ванилином и сахаром.
- Мучную смесь разотрите с яйцами и размягчённым маслом.
- К тесту добавьте лимонную цедру и молоко, тщательно перемешайте.
- Очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками.
- Вылейте в круглую форму, смазанную маслом и присыпанной мукой, часть теста, сверху выложите нарезанные яблоки, а затем выложите остальное тесто.
- Выпекайте до золотистого цвета.
Итальянский пирог с яблоками — простой в приготовлении и очень вкусный
Пеките на здоровье!
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