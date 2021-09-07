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Итальянский пирог с яблоками. Эта выпечка станет частым гостем на вашем столе

Итальянский пирог с яблоками получается безумно вкусным, он непременно станет частым гостем на вашем столе.

Итальянский пирог с яблоками: ингредиенты

Итальянский пирог с яблоками

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Размягчённое сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Молоко — 75 мл. (семьдесят пять миллилитра)
  6. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  7. Ванилин — 1 п. (один пакетик)
  8. Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
  9. Цедра лимона
  10. Соль — щепотка

Рецепт приготовления:

  • Сперва разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Смешайте муку с разрыхлителем, солью, ванилином и сахаром.
  • Мучную смесь разотрите с яйцами и размягчённым маслом.
  • К тесту добавьте лимонную цедру и молоко, тщательно перемешайте.
  • Очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками.
  • Вылейте в круглую форму, смазанную маслом и присыпанной мукой, часть теста, сверху выложите нарезанные яблоки, а затем выложите остальное тесто.
  • Выпекайте до золотистого цвета.

Итальянский пирог с яблоками — простой в приготовлении и очень вкусный

Итальянский пирог с яблоками. Эта выпечка станет частым гостем на вашем столе 2

Пеките на здоровье!

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