В последнее время готовлю котлеты без мясорубки всего за 30 минут (получается очень сочно и нежно)

Многие предпочитают такие рубленые котлеты, которые получаются более сочными и мягкими, чем из измельченного при помощи мясорубки фарша. Таким способом я еще делаю и рыбные котлеты, тоже очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо куриное, 550 г;

яйцо, 1 шт;

мука, 3 ст.л;

соль, перец, специи;

сыр, 150 г;

чеснок сухой и пряные травы.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем, режем мелкими кусочками.

Сыр трем на крупной терке.

Мясо заправляем солью, перцем, специями, пряными травами – все по вашему вкусу. Еще добавляйте укроп, чеснок.

Добавляем муку и яйцо, вымешиваем.

Всыпаем сыр, перемешиваем.

Формируем котлеты и обваливаем в сухарях. Можно и не обваливать, но если вы боитесь, что они будут приставать к вашей сковороде, лучше перестрахуйтесь.

Обжариваем в разогретом масле по 3 минуты с каждой стороны под крышкой на небольшом огне.

Можно и запечь в духовке, тоже вкусно получается.