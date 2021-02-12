В последнее время готовлю котлеты без мясорубки всего за 30 минут (получается очень сочно и нежно)

Многие предпочитают такие рубленые котлеты, которые получаются более сочными и мягкими, чем из измельченного при помощи мясорубки фарша. Таким способом я еще делаю и рыбные котлеты, тоже очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо куриное, 550 г;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 3 ст.л;
- соль, перец, специи;
- сыр, 150 г;
- чеснок сухой и пряные травы.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем, режем мелкими кусочками.
Сыр трем на крупной терке.
Мясо заправляем солью, перцем, специями, пряными травами – все по вашему вкусу. Еще добавляйте укроп, чеснок.
Добавляем муку и яйцо, вымешиваем.
Всыпаем сыр, перемешиваем.
Формируем котлеты и обваливаем в сухарях. Можно и не обваливать, но если вы боитесь, что они будут приставать к вашей сковороде, лучше перестрахуйтесь.
Обжариваем в разогретом масле по 3 минуты с каждой стороны под крышкой на небольшом огне.
Можно и запечь в духовке, тоже вкусно получается.
Такие котлетки я еще делаю с крахмалом, без муки – получается еще более нежно и сочнее.
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