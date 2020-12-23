ТОП ЗАКУСОК НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

1) КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ «ОЧАРОВАШКИ»



ИНГРЕДИЕНТЫ:

`79; крабовые палочки — 1 упаковка (200 г),

`79; яйца — 3-4 шт,

`79; сыр — 70-100 г,

`79; чеснок — 1-3 зубчика,

`79; майонез,

`79; укроп

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца отварить. Белки аккуратно отделить от желтков и натереть в разные миски на терке (белки натереть на крупной терке, а желтки на мелкой). Сыр натереть на мелкой терке.Чеснок пропустить через пресс. Укроп мелко порубить. Соединить яичные белки, сыр, чеснок, укроп, заправить массу майонезом и хорошо перемешать. Крабовые палочки аккуратно развернуть.

Каждую палочку смазать яично-сырной массой и аккуратно, но довольно плотно, свернуть в трубочку так, чтобы начинка была внутри. Для удобства употребления, палочку разрезать пополам на два небольших рулетика. Каждую палочку с торцевых сторон смазать майонезом и обмакнуть в тертые желтки, чтобы получилась красивая опушка. Выложить на блюдо, немного посыпать сверху желтками и украсить зеленью укропа.

2) САЛАТ ФУРШЕТНЫЙ



ИНГРЕДИЕНТЫ:

`79; Филе куриное (отварное) — 150 г

`79; Шампиньоны (свежие или замороженные) — 300 г

`79; Морковь (по-корейски) — 150 г

`79; Майонез

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Грибы в этом рецепте можно заменить на вешенки, хуже не будет, мы пробовали.

Грибов и курицы в салате должно быть примерно поровну, потому вес курицы указан в готовом виде, а грибов в сыром. Морковку можете сделать сами, если умеете, а если время будет в обрез, то возьмите в магазине готовую. Куриное филе отварите, остудите, нарежьте небольшими кубиками.

Свежие грибы помойте, нарежьте не очень крупно и обжарьте. В ингредиентах указан вес свежих грибов, не забываем, что они сильно ужариваются. Морковь порезать поперек «соломки». Смешать ингредиенты, добавить майонез, перемешать. Подавать как самостоятельный салат или же наполнить им тарталетки (волованы, эклеры и пр.).

3) ШАМПИНЬОНЫ С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 500 г куриного филе

● 60 г феты

● 10 больших свежих шампиньонов

● 4 столовые ложки сметаны

● 1 столовая ложка муки

● 1/2 стакана измельченной моцареллы

● свежая зелень петрушки по вкусу

● молотый черный перец по вкусу

● соль по вкусу

● 1 столовая ложка растительного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Промойте и обсушите шампиньоны, острым ножом подрежьте и выньте ножки. Застелите форму для выпечки пергаментом и разложите в ней шляпки отверстиями вверх.

2. Мелко нарежьте куриное филе. Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой растительного масла на среднем огне, добавьте нарезанную курицу, жарьте около 5 минут, помешивая время от времени.

3. Пока жарится курица, мелко нарежьте ножки грибов. Добавьте нарезанные грибы в сковороду с курицей, и готовьте вместе еще 5 минут, периодически помешивая.

4. Смешайте муку со сметаной. Уменьшите огонь и влейте сметану в сковороду. Подсолите, приправьте молотым черным перцем и перемешайте. Тушите еще в течение 8-10 минут, пока смесь не загустеет, затем снимите с огня, чтобы остыла.

5. Пока смесь остывает, разогрейте духовку до 180С.

6. Натрите фету на терке и смешайте с курицей и грибами. Добавьте мелко нарезанную петрушку и перемешайте.

7. Используя 2 столовые ложки, равномерно распределите начинку между подготовленными шляпками шампиньонов. Сверху на начинку посыпьте понемногу тертой моцареллы.

8. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут, затем дайте грибам немного остыть и подавайте.

4) ЗАКУСКА «КУРИНЫЕ КРУТИКИ»



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Филе курицы — 1 шт

● Яйца — 3 шт

● Майонез — 1 ст.л.

● Овощи — по вкусу ( болгарский перец, грибы, помидоры, зелень )

● Соль

● Перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Филе курицы разрезать вдоль не до конца, отбить, поперчить и посолить. Приготовить омлет. Взять 3 яйца, добавить 1 ст.л. майонеза и взбить. Добавить в омлет по вкусу болгарский перец, грибы, помидоры, зелень.

Поджарить омлет.Разложить на филе курицы омлет, подрезав лишние края.

Свернуть в рулет. Рулет туго замотать в пищевую пленку со всех сторон.Положить в кастрюлю с водой и поставить варить на маленьком огне 40 минут.Вынуть, остудить и положить в холодильник. Освободить от пленки и нарезать.

5) РЫБНАЯ ЗАКУСКА



ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 1 банка любых рыбных консервов по вкусу (сайра, сардина, тунец, горбуша…);

● 1 маленькая сырая морковь;

● 1 кисленькое яблоко;

● 1-2 ст. л. мелко нарезанного репчатого лука;

● зелень — по вкусу;

● соль и перец — по вкусу;

● майонез или сметана — по вкусу;

● 3 помидора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Морковь натереть на мелкой или средней терке. Яблоко очистить, натереть на крупной терке. Рыбу отделить от костей, размять вилкой. В миску сложить консервы, яблоко, морковь, лук, рубленную зелень, посолить, поперчить, заправить сметаной или майонезом, перемешать.

Помидоры (лучше брать некрупные помидоры, например сорта «сливка» или т.п.) нарезать не очень тонко на колечки. Выложить на блюдо. Сверху выкладывать рыбную массу. Украсить зеленью. Охладить и можно подавать. Надеюсь, вам придется по вкусу эта замечательная закуска из рыбных консервов.