Крем для выпечки. Совсем не расползается и не теряет форму

Крем для выпечки по данному рецепту получается необычайно вкусным. Эти белковым кремом можно украшать торты, он не теряет форму, не плывет. Приготовить его сосем не сложно, если следовать всем инструкциям.

Крем для выпечки: ингредиенты

ванилин 1 (один) стакан — сахара 4 (четыре) шт — белка 1/4 ч. ложки — лимонной кислоты

Рецепт приготовления: