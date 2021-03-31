Крем для выпечки. Совсем не расползается и не теряет форму

Крем для выпечки по данному рецепту получается необычайно вкусным. Эти белковым кремом можно украшать торты, он не теряет форму, не плывет. Приготовить его сосем не сложно, если следовать всем инструкциям.
Крем для выпечки: ингредиенты
- ванилин
- 1 (один) стакан — сахара
- 4 (четыре) шт — белка
- 1/4 ч. ложки — лимонной кислоты
Рецепт приготовления:
- Все ингредиенты следует смешать. Взбить при помощи миксера и поставить на водяную баню. Взбивать на водяной бане пятнадцать минут
- Крем станет густым, будет тянуться за миксером, взбиваться все тяжелее и тяжелее — так именно мы и поймем его готовность
- Снимите с водяной бани , взбивайте минуты три, и затем остужайте. Если же вы хотите, чтобы крем был цветным, добавьте ко всем ингредиентам кулинарный краситель
- Еще подскажу один рецепт вкусного крема, по названию «быстрый». Всего считанные минуты, и вы получите очень вкусный крем. Итак, возьмите 4 ст. ложек — сгущенного молока, и какао — по вкусу. Сгущенное молоко выложите в тарелку, высыпьте какао, нужно учесть, что чем больше количество какао, тем гуще будет крем и тем «шоколаднее» будет вкус. Сгущенку и какао тщательно перемешайте, пока не получится однородная масса, одинаковой консистенции. Подавать крем, как помадку к печенью, кексам, если в крем добавить масло и перемешать, то им можно смазывать торты. Крем для выпечки в двух вариантах перед вами, выбирайте наиболее подходящий для вас, и готовьте на здоровье!
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