Пахлава! Оказалось её так просто приготовить дома! Пошаговый рецепт с фото и видео

Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами шикарным рецептом пахлавы, которую легко приготовить своими руками. Эта пахлава никого не оставит равнодушным, уж поверьте! Настолько нежное тесто, практически не ощутимое, и много-много ореховой начинки. Она такая в меру сладкая, медово-сливочная и невозможно вкусная! Такую пахлаву можно приготовить заранее к праздничному столу и хранить в холодильнике до часа Х или преподнести в качестве сладкого подарка/презента. Обязательно попробуйте сделать её дома. Готовьте с любовью и приятного вам чаепития!
Ингредиенты
*Тесто*
-180 гр сливочного масла
-3 желтка
-стакан сметаны( объём моего стакана 250 мл)
-около 3 стак. муки
-10 гр ванильного сахара
-10 гр разрыхлителя
*Начинка*
-300 гр грецкого ореха
-4 белка
-300 гр сахара
*Дополнительно*
-80 гр половинок грецкого ореха
-1 желток
-50 гр сливочного масла
-5 стол.л мёда
Приготовление
1.Для теста в чашу высыпать муку и натереть на тёрке масло. Затем всё вместе растереть руками в крошку.
2.Добавить ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать.
3.Выложить желтки и сметану, замесить мягкое немного липкое тесто.
Вот так.
4.Разделить тесто на 5 частей- 2 побольше и 3 поменьше.
5.Закрыть тесто пленкой и убрать в холодильник на 30-40 минут.
6.Для начинки орехи измельчить в блендере в среднюю крошку.
7.Добавить к ним сахар и белки, перемешать.
8.Раскать тонко большую часть и распределить по дну формы. Мой противень размером 20 на 30 см, дно я застелила пергаментом.
9.Сверху выложить четверть начинки.
10.Далее раскатать небольшой кусочек теста.
11.Выложить следующую часть начинки. И так повторить до конца.
12.Тупой частью ножа подогнуть и скрепить края теста.
13.Смазать верх пахлавы желтком и очень острым ножом нарезать только верхнее тесто на ромбики.
14.Уложить половинки грецкого ореха.
Выпекать пахлаву в разогретой духовке при 180С около 40 минут.
15.Затем нарезать горячую пахлаву, полностью прорезая все слои.
16.Мёд соединить с растопленным сливочным маслом и обильно покрыть этой глазурью пахлаву.
Снова убрать в духовку ещё на 5 минут.
Вот и всё! Дать пахлаве полностью остыть,примерно 8-10 часов и можно насладиться её вкусом!
Приятного чаепития!
Подробный Видео рецепт:
Свежие комментарии