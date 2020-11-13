Пахлава! Оказалось её так просто приготовить дома! Пошаговый рецепт с фото и видео

Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами шикарным рецептом пахлавы, которую легко приготовить своими руками. Эта пахлава никого не оставит равнодушным, уж поверьте! Настолько нежное тесто, практически не ощутимое, и много-много ореховой начинки. Она такая в меру сладкая, медово-сливочная и невозможно вкусная! Такую пахлаву можно приготовить заранее к праздничному столу и хранить в холодильнике до часа Х или преподнести в качестве сладкого подарка/презента. Обязательно попробуйте сделать её дома. Готовьте с любовью и приятного вам чаепития!

Ингредиенты

*Тесто*

-180 гр сливочного масла

-3 желтка

-стакан сметаны( объём моего стакана 250 мл)

-около 3 стак. муки

-10 гр ванильного сахара

-10 гр разрыхлителя

*Начинка*

-300 гр грецкого ореха

-4 белка

-300 гр сахара

*Дополнительно*

-80 гр половинок грецкого ореха

-1 желток

-50 гр сливочного масла

-5 стол.л мёда

Приготовление

1.Для теста в чашу высыпать муку и натереть на тёрке масло. Затем всё вместе растереть руками в крошку.

2.Добавить ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать.

3.Выложить желтки и сметану, замесить мягкое немного липкое тесто.

Вот так.

4.Разделить тесто на 5 частей- 2 побольше и 3 поменьше.

5.Закрыть тесто пленкой и убрать в холодильник на 30-40 минут.

6.Для начинки орехи измельчить в блендере в среднюю крошку.

7.Добавить к ним сахар и белки, перемешать.

8.Раскать тонко большую часть и распределить по дну формы. Мой противень размером 20 на 30 см, дно я застелила пергаментом.

9.Сверху выложить четверть начинки.

10.Далее раскатать небольшой кусочек теста.

11.Выложить следующую часть начинки. И так повторить до конца.

12.Тупой частью ножа подогнуть и скрепить края теста.

13.Смазать верх пахлавы желтком и очень острым ножом нарезать только верхнее тесто на ромбики.

14.Уложить половинки грецкого ореха.

Выпекать пахлаву в разогретой духовке при 180С около 40 минут.

15.Затем нарезать горячую пахлаву, полностью прорезая все слои.

16.Мёд соединить с растопленным сливочным маслом и обильно покрыть этой глазурью пахлаву.

Снова убрать в духовку ещё на 5 минут.

Вот и всё! Дать пахлаве полностью остыть,примерно 8-10 часов и можно насладиться её вкусом!

Приятного чаепития!

Подробный Видео рецепт: