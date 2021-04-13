Простая картошка, а так вкусно! И обед, и полноценный ужин

Простой, но очень оригинальный рецепт закуски, которая вам точно понравится. Блюдо может быть и обедом, и полноценным ужином.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 120 мл;
- мука, 200 г;
- соль, 0.5 ч.л;
- куркума;
- масло растительное, 1 ст.л;
- картофель, 500 г;
- лук, 1 шт;
- орегано, паприка, зира и прочие специи.
Процесс приготовления
Муку смешиваем с солью и куркумой, вливаем теплую воду и вымешиваем тесто.
Вливаем растительное масло и вымешиваем эластичное и мягкое тесто.
Накрываем и оставляем тесто на 20 минут.
Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле, солим и перчим, добавляем чуть сахара и специи по вкусу.
Картофель трем на крупной терке, выжимаем сок и смешиваем с луком, мелко рубленой зеленью по вашему вкусу.
Тесто раскатываем на посыпанном мукой столе в тонкий пласт.
Делаем вареники с начинкой или пельмени – форма не имеет значения, делайте так, как вам удобно.
Обжариваем вареники на растительном масле в сковороде под крышкой на небольшом огне до румяности с каждой стороны.
Вливаем немного горячей воды, накрываем крышкой и тушим около 20 минут.
Подаем, посыпав зеленью, мелко рубленым чесноком и сметаной. Но все добавки берите по своему вкусу.
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