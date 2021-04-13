Простая картошка, а так вкусно! И обед, и полноценный ужин

Простой, но очень оригинальный рецепт закуски, которая вам точно понравится. Блюдо может быть и обедом, и полноценным ужином.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 120 мл;

мука, 200 г;

соль, 0.5 ч.л;

куркума;

масло растительное, 1 ст.л;

картофель, 500 г;

лук, 1 шт;

орегано, паприка, зира и прочие специи.

Процесс приготовления

Муку смешиваем с солью и куркумой, вливаем теплую воду и вымешиваем тесто.

Вливаем растительное масло и вымешиваем эластичное и мягкое тесто.

Накрываем и оставляем тесто на 20 минут.

Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле, солим и перчим, добавляем чуть сахара и специи по вкусу.

Картофель трем на крупной терке, выжимаем сок и смешиваем с луком, мелко рубленой зеленью по вашему вкусу.

Тесто раскатываем на посыпанном мукой столе в тонкий пласт.

Делаем вареники с начинкой или пельмени – форма не имеет значения, делайте так, как вам удобно.

Обжариваем вареники на растительном масле в сковороде под крышкой на небольшом огне до румяности с каждой стороны.

Вливаем немного горячей воды, накрываем крышкой и тушим около 20 минут.

Подаем, посыпав зеленью, мелко рубленым чесноком и сметаной. Но все добавки берите по своему вкусу.