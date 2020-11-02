Повар из студенческой столовой научил готовить 1.5 кг котлет из 300 г фарша: вкусные и бюджетные котлеты на ужин

Котлеты из куриного фарша и картофеля получаются очень вкусными. Я беру такой рецепт котлет не потому, что это дешево, а просто потому, что получается на самом деле вкусно – котлеты мягкие и нежные, отлично сочетаются с различными гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 300 г;

картофель, 1 кг;

лук, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

чеснок, 1 зубчик;

батон, половина;

мука, 1 ст.л;

укроп;

масло растительное, соль, перец и специи по вкусу.

Процесс приготовления

Батон ломаем кусочками и укладываем в блендер. Добавляем еще чеснок — количество зубчиков по вкусу и наливаем ложку – две масла. Измельчаем все до крошки.

Противень застилаем пергаментом и высыпаем ровным слоем крошку и подрумяниваем около 10 минут при 180 градусах.

Совет: если совсем нет желания возиться с крошкой, тогда берите панировочные сухари.

Для фарша чистим пару картофелин и вместе с филе и луком, чесноком, измельчаем при помощи блендера.

Остальной картофель варим в мундире, очищаем от кожуры, превращаем в пюре и смешиваем с фаршем.

Перемешиваем все хорошо, солим и перчим по вкусу, добавляем мелко рубленую зелень и яйцо, специи по вкусу. Не забываем о кориандре, он для котлет самое то.

Формируем котлеты влажными руками, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле до румяности с двух сторон.

Можно еще пару минут пропаривать под крышкой, когда вы уже почти обжарили вторую сторону.