Без муки и масла! Вот что я готовлю на завтрак. Творожный десерт Рафаэло

В такой нежной и ароматной запеканке, очень много творога, совсем чуть-чуть крахмала и сахара. Можно готовить на завтрак, полдник или просто в качестве перекуса. Кокосовый десерт с очень приятной консистенцией.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог жирный или творожная масса, 800 г;
- яйца, 4 шт;
- крахмал, 40 г;
- ванилин по вкусу;
- кокосовая стружка, 80 г;
- молоко сгущенное, 150 г;
- миндальные лепестки по вкусу и желанию.
Процесс приготовления
Примешиваем к творогу желтки, сгущенку, кокосовую стружку и крахмал. Перебиваем блендером.
Совет: если у вас зернистый творог, тогда предварительно перебейте его погружным блендером, чтобы он стал нежнее.
Духовку заранее разогреваем до 180 градусов, а форму застилаем пергаментом, смазывая ее сливочным маслом.
Белки солим и взбиваем до пышности.
Частями вводим белки в творожную массу и вымешиваем лопаткой, стараясь не нарушать воздушность пены.
Выкладываем массу в форму и выпекаем около 50 минут, но смотрите по своей духовке, может вам потребуется 40 или 60 минут.
Остужаем немного в форме, потом вынимаем и остужаем на блюде.
Подаю такую запеканку с медом или вареньем, сметаной. Да и просто так к чаю, она прекрасно подходит.
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