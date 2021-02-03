Без муки и масла! Вот что я готовлю на завтрак. Творожный десерт Рафаэло

В такой нежной и ароматной запеканке, очень много творога, совсем чуть-чуть крахмала и сахара. Можно готовить на завтрак, полдник или просто в качестве перекуса. Кокосовый десерт с очень приятной консистенцией.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог жирный или творожная масса, 800 г;

яйца, 4 шт;

крахмал, 40 г;

ванилин по вкусу;

кокосовая стружка, 80 г;

молоко сгущенное, 150 г;

миндальные лепестки по вкусу и желанию.

Процесс приготовления

Примешиваем к творогу желтки, сгущенку, кокосовую стружку и крахмал. Перебиваем блендером.

Совет: если у вас зернистый творог, тогда предварительно перебейте его погружным блендером, чтобы он стал нежнее.

Духовку заранее разогреваем до 180 градусов, а форму застилаем пергаментом, смазывая ее сливочным маслом.

Белки солим и взбиваем до пышности.

Частями вводим белки в творожную массу и вымешиваем лопаткой, стараясь не нарушать воздушность пены.

Выкладываем массу в форму и выпекаем около 50 минут, но смотрите по своей духовке, может вам потребуется 40 или 60 минут.

Остужаем немного в форме, потом вынимаем и остужаем на блюде.

Подаю такую запеканку с медом или вареньем, сметаной. Да и просто так к чаю, она прекрасно подходит.