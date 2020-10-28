Рассказываю, почему именно осенью варю холодец, и как я храню его месяцами

Я живу на севере и сами понимаете, какой у нас климат. А когда возраст уже не тот, то у старых людей начинаются проблемы с суставами и появляются артриты, артрозы и прочие заболевания.

Я «лечусь» самым народным и вкусным способом – для профилактики этих болезней, по осени варю холодец, в котором масса полезных веществ, которые помогают предотвращать такие неприятности со здоровьем.

Холодец помогает нашему организму согреваться, дает полезные вещества.

Чтобы в холодце было много полезного коллагена, берем кости:

говяжья рулька;

мотолыга говяжья;

рулька говяжья.

Выбирайте то, что вам подходит.

Для вкуса также добавляем в холодец:

лук, 1 шт;

перец горошком, 7 шт;

соль, 1 ст.л;

морковь, 1 шт.

Заливаем мясо водой так, чтобы оно покрыло его и еще вливаем 1 л. Варим 1 час, убираем пену, уменьшаем огонь и томим 5 часов.

Добавляем лук в шелухе, морковь целую, соль и перец, варим 30 минут.

Вынимаем мясо, остужаем, режем кусочками и раскладываем по емкостям, заливаем бульоном.

Ставим в холодильник для застывания.

Или же раскладываем все по пищевым пакетам, хорошо закрываем и укладываем в морозильную камеру.

По мере надобности вынимаем и размораживаем.