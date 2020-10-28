Рассказываю, почему именно осенью варю холодец, и как я храню его месяцами

Я живу на севере и сами понимаете, какой у нас климат. А когда возраст уже не тот, то у старых людей начинаются проблемы с суставами и появляются артриты, артрозы и прочие заболевания.
Я «лечусь» самым народным и вкусным способом – для профилактики этих болезней, по осени варю холодец, в котором масса полезных веществ, которые помогают предотвращать такие неприятности со здоровьем.
Холодец помогает нашему организму согреваться, дает полезные вещества.
Чтобы в холодце было много полезного коллагена, берем кости:
- говяжья рулька;
- мотолыга говяжья;
- рулька говяжья.
Выбирайте то, что вам подходит.
Для вкуса также добавляем в холодец:
- лук, 1 шт;
- перец горошком, 7 шт;
- соль, 1 ст.л;
- морковь, 1 шт.
Заливаем мясо водой так, чтобы оно покрыло его и еще вливаем 1 л. Варим 1 час, убираем пену, уменьшаем огонь и томим 5 часов.
Добавляем лук в шелухе, морковь целую, соль и перец, варим 30 минут.
Вынимаем мясо, остужаем, режем кусочками и раскладываем по емкостям, заливаем бульоном.
Ставим в холодильник для застывания.
Или же раскладываем все по пищевым пакетам, хорошо закрываем и укладываем в морозильную камеру.
По мере надобности вынимаем и размораживаем.
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