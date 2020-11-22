Клубничный йогурт: вкуснейшее лакомство! Пальчики оближешь!

Клубничный йогурт – наивкуснейший десерт! Домашний йогурт – что может быть полезнее и вкуснее? Ничего! Тогда, скорее в мой рецепт!
Клубничный йогурт: ингредиенты
- 200 (двести) мл – йогурта
- 1 (один) л – молока
- 300 (триста) гр – клубники
- 4 (четыре) ст. ложки – сахара
Клубничный йогурт: рецепт
- Питьевой йогурт предварительно достаньте из холодильника. Он должен быть комнатной температуры. Если у вас ультрапастеризованое молоко, не кипятите. Если же свежее, то кипятите обязательно. После чего остудите до комнатной температуры
- Итак, в чашу мультиварки влейте молоко, йогурт и одну ложечку сахара. Все перемешайте
- Поставьте чашу в мультиварку и закройте крышку
- Выберите режим «йогурт» и установите время на 8 часов
- Если у вас нет программы йогурт, то подогрев. Тоже на 8 часов
- Восемь часов и йогурт готов
- Теперь клубника. Засыпьте ее сахаром и взбейте в блендере
- Смешайте клубничную массу с йогуртом
Клубничный йогурт готов!
Не передать словами как это вкусно! Если хотите красиво подать, тогда делаем так: слоями. То есть, в высокий стакан наливаем йогурт, затем клубничную смесь, затем опять йогурт! Украсьте веточкой мяты, подайте с зонтиком и трубочкой. Вот вам и коктейль!
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