Клубничный йогурт: вкуснейшее лакомство! Пальчики оближешь!

Клубничный йогурт – наивкуснейший десерт! Домашний йогурт – что может быть полезнее и вкуснее? Ничего! Тогда, скорее в мой рецепт!

Клубничный йогурт: ингредиенты

200 (двести) мл – йогурта 1 (один) л – молока 300 (триста) гр – клубники 4 (четыре) ст. ложки – сахара

Клубничный йогурт: рецепт

Питьевой йогурт предварительно достаньте из холодильника. Он должен быть комнатной температуры. Если у вас ультрапастеризованое молоко, не кипятите. Если же свежее, то кипятите обязательно. После чего остудите до комнатной температуры

Итак, в чашу мультиварки влейте молоко, йогурт и одну ложечку сахара. Все перемешайте

Поставьте чашу в мультиварку и закройте крышку

Выберите режим «йогурт» и установите время на 8 часов

Если у вас нет программы йогурт, то подогрев. Тоже на 8 часов

Восемь часов и йогурт готов

Теперь клубника. Засыпьте ее сахаром и взбейте в блендере

Смешайте клубничную массу с йогуртом

Клубничный йогурт готов!

Не передать словами как это вкусно! Если хотите красиво подать, тогда делаем так: слоями. То есть, в высокий стакан наливаем йогурт, затем клубничную смесь, затем опять йогурт! Украсьте веточкой мяты, подайте с зонтиком и трубочкой. Вот вам и коктейль!