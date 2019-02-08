От оригинала не отличишь: шпроты по-домашнему из кильки в масле и чае

Подаем как закуску или на бутербродах

Ингредиенты:

Килька — 1,5 кг

Чай чёрный — 1 столовая ложка

Вода — 300 грамм

Масло растительное — 1 стакан

Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1 столовая ложка с верхом

Перец душистый — горошек 5-6 штук

Гвоздика — 4-5 бутонов

Лист лавровый — 4-5 штук

Чеснок -2-3 зубчика

Приготовление:

Завариваем 300 мл чая заранее, чтобы он хорошо настоялся.

Кильку моем и чистим, удаляем головы и внутренности. Чеснок пропускаем через пресс и укладываем кильку рядочками в кастрюлю вместе со специями, лавровым листом и чесноком.

Процеживаем заварку чая и добавляем к ней соль, сахар, перемешиваем и заливаем кильку, добавляем сюда же растительное масло.

Ставим кастрюлю с килькой на огонь и когда содержимое закипит, убавляем огонь до минимума и варим 1,5-2 часа.

Периодически рыбу встряхиваем.

Даем настояться не менее 2-3 часов.

Приятного аппетита!