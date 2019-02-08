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От оригинала не отличишь: шпроты по-домашнему из кильки в масле и чае

Подаем как закуску или на бутербродах

От оригинала не отличишь: шпроты по-домашнему из кильки в масле и чае

Ингредиенты: 

Килька — 1,5 кг
Чай чёрный — 1 столовая ложка
Вода — 300 грамм
Масло растительное — 1 стакан
Сахар — 1 столовая ложка
Соль — 1 столовая ложка с верхом
Перец душистый — горошек 5-6 штук
Гвоздика — 4-5 бутонов
Лист лавровый — 4-5 штук
Чеснок -2-3 зубчика

Приготовление: 

Завариваем 300 мл чая заранее, чтобы он хорошо настоялся.

Кильку моем и чистим, удаляем головы и внутренности. Чеснок пропускаем через пресс и укладываем кильку рядочками в кастрюлю вместе со специями, лавровым листом и чесноком.

Процеживаем заварку чая и добавляем к ней соль, сахар, перемешиваем и заливаем кильку, добавляем сюда же растительное масло.

Ставим кастрюлю с килькой на огонь и когда содержимое закипит, убавляем огонь до минимума и варим 1,5-2 часа.

Периодически рыбу встряхиваем.

Даем настояться не менее 2-3 часов.

Приятного аппетита!

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