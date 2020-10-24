Десерт, который делаем меня счастливой! Готовлю вместо тортов на праздники

Мало того, что это очень красивый десерт, который прекрасно подходит для подачи на праздничный стол, так он еще и вкусный, с нежнейшей начинкой и меренговым слоем. Поверьте, это очень красиво и вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- желтки, 2 шт;
- масло сливочное, 150 г;
- мука, 200 г;
- сахар, 100 г;
- крахмал, 4 ст.л;
- разрыхлитель, половина ч.л;
- соль щепотка.
Для приготовления начинки необходимо:
- яблоки, 5 – 6 шт;
- сахар, 3 ст.л;
- масло сливочное,20 г.
Для меренгового слоя возьмите:
- белки, 4 шт;
- пудра сахарная, 80 г;
- кислота лимонная, щепотка.
Процесс приготовления
Заранее вынимаем сливочное масло чтобы оно размягчилось. Перемешиваем масло с сахаром, растираем.
Добавляем желтки и крахмал, перемешиваем до однородности. Это все можно делать венчиком.
Муку просеиваем и частями вводим вместе с солью и разрыхлителем, хорошо перемешиваем каждый раз.
Совет: соль делает сладкий вкус теста более ярким, поэтому ее и добавляют в сдобное тесто, буквально щепотку.
Тесто накрываем и ставим на 20 минут в холодильник.
Яблоки — половину чистим и режем тонкими дольками, сбрызгиваем лимонным соком.
Остальные яблоки режем небольшим кубиком и выкладываем на сковороду в растопленное сливочное масло, всыпаем сахар, перемешиваем и тушим до мягкости несколько минут.
Берем круглую форму, застилаем пергаментом и выкладываем тесто, формируем бортики.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем тесто около 10 минут.
Теперь вынимаем форму и посыпаем тесто крахмалом, выкладываем тушеные яблочные кубики, сверху кладем не тушеные яблочные дольки.
Посыпаем все сахаром и возвращаем в духовку на 25 — 30 минут.
За это время тщательно взбиваем белки с сахарной пудрой до крепкой и стойкой массы. Не забудьте всыпать немного лимонной кислоты.
Выкладываем безе ложкой на яблоки, можно не разравнивать, пирог будет красиво выглядеть с такими пиками.
Возвращаем в духовку на 10 минут до румяности безе.
Вынимаем из формы, остужаем и подаем эту красоту и вкусноту к столу.
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