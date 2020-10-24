Десерт, который делаем меня счастливой! Готовлю вместо тортов на праздники

Мало того, что это очень красивый десерт, который прекрасно подходит для подачи на праздничный стол, так он еще и вкусный, с нежнейшей начинкой и меренговым слоем. Поверьте, это очень красиво и вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

желтки, 2 шт;

масло сливочное, 150 г;

мука, 200 г;

сахар, 100 г;

крахмал, 4 ст.л;

разрыхлитель, половина ч.л;

соль щепотка.

Для приготовления начинки необходимо:

яблоки, 5 – 6 шт;

сахар, 3 ст.л;

масло сливочное,20 г.

Для меренгового слоя возьмите:

белки, 4 шт;

пудра сахарная, 80 г;

кислота лимонная, щепотка.

Процесс приготовления

Заранее вынимаем сливочное масло чтобы оно размягчилось. Перемешиваем масло с сахаром, растираем.

Добавляем желтки и крахмал, перемешиваем до однородности. Это все можно делать венчиком.

Муку просеиваем и частями вводим вместе с солью и разрыхлителем, хорошо перемешиваем каждый раз.

Совет: соль делает сладкий вкус теста более ярким, поэтому ее и добавляют в сдобное тесто, буквально щепотку.

Тесто накрываем и ставим на 20 минут в холодильник.

Яблоки — половину чистим и режем тонкими дольками, сбрызгиваем лимонным соком.

Остальные яблоки режем небольшим кубиком и выкладываем на сковороду в растопленное сливочное масло, всыпаем сахар, перемешиваем и тушим до мягкости несколько минут.

Берем круглую форму, застилаем пергаментом и выкладываем тесто, формируем бортики.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем тесто около 10 минут.

Теперь вынимаем форму и посыпаем тесто крахмалом, выкладываем тушеные яблочные кубики, сверху кладем не тушеные яблочные дольки.

Посыпаем все сахаром и возвращаем в духовку на 25 — 30 минут.

За это время тщательно взбиваем белки с сахарной пудрой до крепкой и стойкой массы. Не забудьте всыпать немного лимонной кислоты.

Выкладываем безе ложкой на яблоки, можно не разравнивать, пирог будет красиво выглядеть с такими пиками.

Возвращаем в духовку на 10 минут до румяности безе.

Вынимаем из формы, остужаем и подаем эту красоту и вкусноту к столу.