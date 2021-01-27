Скатерть-Самобранка

5 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Куриные голени в маринаде: пикантный маринад придаёт куриному мясу особый вкус

Куриные голени в маринаде. Мясо под таким волшебным маринадом получается невероятным! Приготовив по этому рецепту единожды, вы будете готовить так – всегда! Уверяю вас!

Куриные голени в маринаде: ингредиенты

Куриные голени в маринаде

  1. 2 (кг) – голени или крылышек
  2. 4 (четыре) ст. ложки – меда
  3. 5 (пять) зубчиков – чеснока
  4. 4 (четыре) ст. ложки – кетчупа
  5. 1 (одна) ч. ложка – черного молотого перца
  6. 1 (одна) ч. ложка – паприки
  7. Полторы ст. ложки – соли
  8. 3 (три) ст. ложки – соевого соуса
  9. Растительное масло

Рецепт куриных голеней в маринаде:

Куриные голени в маринаде

  • Срежьте лишний жир с мяса. Промойте, немного посолите
  • На каждой голени сделайте диагональные надрезы
  • Готовим маринад. Смешайте мед, кетчуп, соевый соус, перец, растительное масло, немного измельченного чеснока. Перемешайте. Залейте мясо маринадом. Помассируйте мясо и отправьте в холодильник минимум на 12 часов
  • Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите на него мясо и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут

Куриные голени в маринаде получились такими нежными и сочными!

Куриные голени в маринаде

Блюдо относится к пикантным. Благодаря ароматному маринаду! Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх