Куриные голени в маринаде: пикантный маринад придаёт куриному мясу особый вкус

Куриные голени в маринаде. Мясо под таким волшебным маринадом получается невероятным! Приготовив по этому рецепту единожды, вы будете готовить так – всегда! Уверяю вас!

Куриные голени в маринаде: ингредиенты

2 (кг) – голени или крылышек 4 (четыре) ст. ложки – меда 5 (пять) зубчиков – чеснока 4 (четыре) ст. ложки – кетчупа 1 (одна) ч. ложка – черного молотого перца 1 (одна) ч. ложка – паприки Полторы ст. ложки – соли 3 (три) ст. ложки – соевого соуса Растительное масло

Рецепт куриных голеней в маринаде:

Срежьте лишний жир с мяса. Промойте, немного посолите

На каждой голени сделайте диагональные надрезы

Готовим маринад. Смешайте мед, кетчуп, соевый соус, перец, растительное масло, немного измельченного чеснока. Перемешайте. Залейте мясо маринадом. Помассируйте мясо и отправьте в холодильник минимум на 12 часов

Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите на него мясо и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут

Куриные голени в маринаде получились такими нежными и сочными!

Блюдо относится к пикантным. Благодаря ароматному маринаду! Готовьте на здоровье!