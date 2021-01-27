Куриные голени в маринаде: пикантный маринад придаёт куриному мясу особый вкус

Куриные голени в маринаде. Мясо под таким волшебным маринадом получается невероятным! Приготовив по этому рецепту единожды, вы будете готовить так – всегда! Уверяю вас!
Куриные голени в маринаде: ингредиенты
- 2 (кг) – голени или крылышек
- 4 (четыре) ст. ложки – меда
- 5 (пять) зубчиков – чеснока
- 4 (четыре) ст. ложки – кетчупа
- 1 (одна) ч. ложка – черного молотого перца
- 1 (одна) ч. ложка – паприки
- Полторы ст. ложки – соли
- 3 (три) ст. ложки – соевого соуса
- Растительное масло
Рецепт куриных голеней в маринаде:
- Срежьте лишний жир с мяса. Промойте, немного посолите
- На каждой голени сделайте диагональные надрезы
- Готовим маринад. Смешайте мед, кетчуп, соевый соус, перец, растительное масло, немного измельченного чеснока. Перемешайте. Залейте мясо маринадом. Помассируйте мясо и отправьте в холодильник минимум на 12 часов
- Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите на него мясо и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут
Куриные голени в маринаде получились такими нежными и сочными!
Блюдо относится к пикантным. Благодаря ароматному маринаду! Готовьте на здоровье!
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