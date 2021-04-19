Куриный рулет с грибами. Эта закуска неизменно пользуется особой любовью в нашей семье

Куриный рулет с грибами — вкусная и простая в приготовлении закуска. Готовьте это замечательное блюдо и удивляйте родных.
Куриный рулет с грибами: ингредиенты
- Шампиньоны – 300 г. (триста грамм)
- Бекон – 200 г. (двести грамм)
- Куриное филе – 800 г. (восемьсот грамм)
- Тёртый сыр – 200 г. (двести грамм)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 2(два) зубчика
- Сухой чеснок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Растительное масло – 4 ст. л. (четыре столовые ложки)
- Паприка – 3 ст. л. (три столовые ложки)
- Желток
- Соль
Способ приготовления:
- Кубиками нарежьте грибы, измельчите лук и на растительном масле обжарьте до готовности. В конце посолите и поперчите по вкусу.
- Паприку смешайте с солью и чесноком, растительным маслом и хорошо вымешайте соус.
- Промойте филе и просушите бумажными полотенцами, отбейте в большие пласты.
- Обмажьте филе с двух сторон приготовленным соусом и сложите рядом в один пласт.
- Пласт посыпьте грибами с луком, сыром и сверните рулет.
- Обмотайте рулет полосками бекона.
- Смажьте рулет растительным маслом, взбитым желтком и отправьте в форму для запекания.
- Запекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов.
- Рулет порежьте порционными кусочками, красиво перенесите на блюдо и подайте к столу с разными гарнирами.
Куриный рулет с грибами очень вкусный и сытный.
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