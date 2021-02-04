Капуста тушеная на сковороде! Тушеная капуста любимое и всеми знакомое блюдо, которое мы предлагаем Вам приготовить по нашему оригинальному рецепту.
Тушеная капуста
Этот универсальный гарнир сложно переоценить. Тушеная капуста низкокалорийна и ее рекомендуют тем, кто хочет сбросить лишний вес. Она содержит большое количество витаминов, что способствует укреплению иммунитета и повышению работоспособности. Также она содержит большое количество белков и клетчатки.
Капуста тушеная на сковороде: ингредиенты
- двести граммов капусты
- один красный острый перец
- один зеленый сладкий перец
- три яйца
- четыре пера зеленого лука
- по половине чайной ложки черного молотого перца и соли
- две столовые ложки соевого соуса
- по две столовые ложки муки и панировочных сухарей
- две столовые ложки растительного масла
- чайная ложка семян черного кунжута
Капуста тушеная на сковороде: приготовление
- Яйца разбить в глубокую миску и взбить вилочкой.
- Капусту тонко нашинковать и отправить в миску с яйцами.
- Зеленый и красный перцы помыть, удалить плодоножки и семена, затем порезать соломкой. Отправить в ту же миску.
- Перья зеленого лука помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать кружочками. Добавить к остальным компонентам.
- Посолить, поперчить, добавить муку и панировочные сухари.
- Все залить соевым соусом и перемешать.
- Растительное масло налить в сковороду и хорошо разогреть.
- Капусту с остальными компонентами запустить в сковороду, посыпать кунжутом.
- Закрыть сковороду крышкой и прожарить до получения корочки.
Наша вкусная тушеная капуста готова.
Переложите ее со сковороды на плоскую красивую тарелку и подайте на стол.
Очень вкусным и ароматным получилось наше блюдо!
Капуста тушеная на сковороде: готова
Приятного аппетита!
Капуста тушеная на сковороде: ловите оригинальный рецепт - На Кухне
Капуста тушеная на сковороде! Тушеная капуста любимое и всеми знакомое блюдо, которое мы предлагаем Вам приготовить по нашему оригинальному рецепту.
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