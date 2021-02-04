Капуста тушеная на сковороде: ловите оригинальный рецепт

Капуста тушеная на сковороде! Тушеная капуста любимое и всеми знакомое блюдо, которое мы предлагаем Вам приготовить по нашему оригинальному рецепту.

Тушеная капуста

Этот универсальный гарнир сложно переоценить. Тушеная капуста низкокалорийна и ее рекомендуют тем, кто хочет сбросить лишний вес. Она содержит большое количество витаминов, что способствует укреплению иммунитета и повышению работоспособности. Также она содержит большое количество белков и клетчатки.

Капуста тушеная на сковороде: ингредиенты

двести граммов капусты

один красный острый перец

один зеленый сладкий перец

три яйца

четыре пера зеленого лука

по половине чайной ложки черного молотого перца и соли

две столовые ложки соевого соуса

по две столовые ложки муки и панировочных сухарей

две столовые ложки растительного масла

чайная ложка семян черного кунжута

Капуста тушеная на сковороде: приготовление

Яйца разбить в глубокую миску и взбить вилочкой.

Капусту тонко нашинковать и отправить в миску с яйцами.

Зеленый и красный перцы помыть, удалить плодоножки и семена, затем порезать соломкой. Отправить в ту же миску.

Перья зеленого лука помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать кружочками. Добавить к остальным компонентам.

Посолить, поперчить, добавить муку и панировочные сухари.

Все залить соевым соусом и перемешать.

Растительное масло налить в сковороду и хорошо разогреть.

Капусту с остальными компонентами запустить в сковороду, посыпать кунжутом.

Закрыть сковороду крышкой и прожарить до получения корочки.

Наша вкусная тушеная капуста готова.

Переложите ее со сковороды на плоскую красивую тарелку и подайте на стол.

Очень вкусным и ароматным получилось наше блюдо!

Капуста тушеная на сковороде: готова

Приятного аппетита!