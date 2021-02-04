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Капуста тушеная на сковороде: ловите оригинальный рецепт

Капуста тушеная на сковороде! Тушеная капуста любимое и всеми знакомое блюдо, которое мы предлагаем Вам приготовить по нашему оригинальному рецепту.

Тушеная капуста

Этот универсальный гарнир сложно переоценить. Тушеная капуста низкокалорийна и ее рекомендуют тем, кто хочет сбросить лишний вес. Она содержит большое количество витаминов, что способствует укреплению иммунитета и повышению работоспособности. Также она содержит большое количество белков и клетчатки.

Капуста тушеная на сковороде

Капуста тушеная на сковороде: ингредиенты

  • двести граммов капусты
  • один красный острый перец
  • один зеленый сладкий перец
  • три яйца
  • четыре пера зеленого лука
  • по половине чайной ложки черного молотого перца и соли
  • две столовые ложки соевого соуса
  • по две столовые ложки муки и панировочных сухарей
  • две столовые ложки растительного масла
  • чайная ложка семян черного кунжута

Капуста тушеная на сковороде: приготовление

  • Яйца разбить в глубокую миску и взбить вилочкой.

Капуста тушеная на сковороде

  • Капусту тонко нашинковать и отправить в миску с яйцами.
  • Зеленый и красный перцы помыть, удалить плодоножки и семена, затем порезать соломкой. Отправить в ту же миску.
  • Перья зеленого лука помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать кружочками. Добавить к остальным компонентам.
  • Посолить, поперчить, добавить муку и панировочные сухари.
  • Все залить соевым соусом и перемешать.
  • Растительное масло налить в сковороду и хорошо разогреть.
  • Капусту с остальными компонентами запустить в сковороду, посыпать кунжутом.
  • Закрыть сковороду крышкой и прожарить до получения корочки.

Капуста тушеная на сковороде

Наша вкусная тушеная капуста готова.

Переложите ее со сковороды на плоскую красивую тарелку и подайте на стол.

Очень вкусным и ароматным получилось наше блюдо!

Капуста тушеная на сковороде: готова

Приятного аппетита!

Капуста тушеная на сковороде: ловите оригинальный рецепт - На Кухне

Капуста тушеная на сковороде! Тушеная капуста любимое и всеми знакомое блюдо, которое мы предлагаем Вам приготовить по нашему оригинальному рецепту.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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