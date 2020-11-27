Сегодня предлагаем Вам приготовить заварной крем со взбитыми сливками. Этот очень вкусный крем используют для приготовления различных лакомств.

Немного об использовании яиц в заварном креме:

Для приготовления десертов сложных так и простых, сладких и не очень, нежных и хрустящих, традиционных и авторских зачастую используются яйца. От древних римлян до нас дошло выражение ab ovo usque ad male, которое дословно переводится «от яиц и до яблок». А означает это выражение то же самое, что «от альфы до омеги».

Почему же римляне выбрали такой странный оборот? Причина проста: таков был распорядок их обеда. Начинали они с блюда из яиц а заканчивали трапезу фруктами. Вот и теперь, чтобы приготовить вкусное блюдо, мы часто возвращаемся к началу, пересматриваем доставшиеся нам традиции, советы и секреты, а потом создаём нечто уникальное, добавляя в рецепт свои старания, своё участие.

Предлагаю приготовить приятный и нежный крем, который станет хорошим началом вкуснейших десертов.

Заварной крем со взбитыми сливками — ингредиенты:

Сто шестьдесят миллилитров молока

Сорок граммов сахара

Пятнадцать граммов сливочного масла

Пятнадцать граммов кукурузного крахмала

Три желтка

Двести пятьдесят граммов жирных сливок

Ванилин

Заварной крем со взбитыми сливками — приготовление:

Возьмём тазичек. Добавим в него около двадцати граммов сахарного песка. Добавляем кукурузный крахмал.

Добавляем кукурузный крахмал. Берём заранее промытые три яйца. Отделяем желтки и добавляем в смесь крахмала с сахаром.

А куда же использовать белки? Нет ничего проще. Все три белка могут пригодиться для приготовления сигареток.

Взбиваем венчиком. Подливаем полстакана холодного молока. Остальные полстакана подогреваем в кастрюле с оставшимся сахаром. Как только начнёт подниматься пар тонкой струйкой вливаем яичную смесь.

Продолжаем перемешивать венчиком. Как только крем начнёт густеть, снимаем его с огня.

Пока масса ещё горяченькая добавляем масла, чтобы оно растаяло. Добавляем ванилин.

Покрываем пищевой плёнкой, чтобы не было контакта с воздухом, иначе на креме образуется плёнка, которая потом превратится в комочки.

Взбиваем сливки с помощью миксера, пока сливки загустеют. Кстати много взбивать нельзя, иначе сливки могут свернуться. Когда начнут образовываться пики, значит сливки готовы.

Когда крем остынет, снимаем с него плёнку. Взбиваем ещё разок при помощи миксера и добавим в него половину взбитых сливок. Аккуратно перемешиваем снизу вверх.

Добавляем вторую часть сливок и опять перемешиваем.

Крем готов. Самое время приступать к сигареткам.

Кстати этот крем может не только послужить заготовкой, но и стать отдельным самостоятельным десертом.