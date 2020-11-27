Сегодня предлагаем Вам приготовить заварной крем со взбитыми сливками. Этот очень вкусный крем используют для приготовления различных лакомств.
Немного об использовании яиц в заварном креме:
Для приготовления десертов сложных так и простых, сладких и не очень, нежных и хрустящих, традиционных и авторских зачастую используются яйца. От древних римлян до нас дошло выражение ab ovo usque ad male, которое дословно переводится «от яиц и до яблок». А означает это выражение то же самое, что «от альфы до омеги».
Почему же римляне выбрали такой странный оборот? Причина проста: таков был распорядок их обеда. Начинали они с блюда из яиц а заканчивали трапезу фруктами. Вот и теперь, чтобы приготовить вкусное блюдо, мы часто возвращаемся к началу, пересматриваем доставшиеся нам традиции, советы и секреты, а потом создаём нечто уникальное, добавляя в рецепт свои старания, своё участие.
Предлагаю приготовить приятный и нежный крем, который станет хорошим началом вкуснейших десертов.
Заварной крем со взбитыми сливками — ингредиенты:
- Сто шестьдесят миллилитров молока
- Сорок граммов сахара
- Пятнадцать граммов сливочного масла
- Пятнадцать граммов кукурузного крахмала
- Три желтка
- Двести пятьдесят граммов жирных сливок
- Ванилин
Заварной крем со взбитыми сливками — приготовление:
- Возьмём тазичек. Добавим в него около двадцати граммов сахарного песка. Добавляем кукурузный крахмал.
- Берём заранее промытые три яйца. Отделяем желтки и добавляем в смесь крахмала с сахаром.
- А куда же использовать белки? Нет ничего проще. Все три белка могут пригодиться для приготовления сигареток.
- Взбиваем венчиком. Подливаем полстакана холодного молока. Остальные полстакана подогреваем в кастрюле с оставшимся сахаром. Как только начнёт подниматься пар тонкой струйкой вливаем яичную смесь.
- Продолжаем перемешивать венчиком. Как только крем начнёт густеть, снимаем его с огня.
- Пока масса ещё горяченькая добавляем масла, чтобы оно растаяло. Добавляем ванилин.
- Покрываем пищевой плёнкой, чтобы не было контакта с воздухом, иначе на креме образуется плёнка, которая потом превратится в комочки.
- Взбиваем сливки с помощью миксера, пока сливки загустеют. Кстати много взбивать нельзя, иначе сливки могут свернуться. Когда начнут образовываться пики, значит сливки готовы.
- Когда крем остынет, снимаем с него плёнку. Взбиваем ещё разок при помощи миксера и добавим в него половину взбитых сливок. Аккуратно перемешиваем снизу вверх.
- Добавляем вторую часть сливок и опять перемешиваем.
Крем готов. Самое время приступать к сигареткам.
Кстати этот крем может не только послужить заготовкой, но и стать отдельным самостоятельным десертом.
Заварной Крем со Взбитыми Сливками - На Кухне
Сегодня предлагаем Вам приготовить заварной крем со взбитыми сливками. Этот очень вкусный крем используют для приготовления различных лакомств.
Время подготовки: PT
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