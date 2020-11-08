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Безалкогольный глинтвейн: ароматный напиток согреет вас холодными зимними вечерами

Безалкогольный глинтвейн – полезный и невероятно вкусный напиток. Самое то зимним вечером. Напиток хорошо согревает. Подходит и детям.

Безалкогольный глинтвейн: ингредиенты

Безалкогольный глинтвейн

  1. 120 (сто двадцать) мл – сиропа
  2. 600 (шестьсот) мл – виноградного сока
  3. Пол апельсина
  4. 30 (тридцать) гр – меда
  5. Пол шт лайма
  6. Пол шт яблока
  7. Пол шт лимона
  8. 4 (четыре) шт – гвоздики
  9. 2 (две) шт – бадьяна
  10. 2 (две) шт – палочки корицы

Безалкогольный глинтвейн: рецепт

Безалкогольный глинтвейн

  • Нарежьте ломтиками яблоко, апельсин и лайм
  • В сотейник выложите эти фрукты. Добавьте корицу, звездочки, бадьян и гвоздику
  • Залейте всю эту красоту виноградным соком и вишневым сиропом
  • Доведите до кипения и варите на медленном огне пару минут
  • Добавьте потом мед (при желании)
  • Разлейте напиток по специальным стаканам . Украсьте стаканы фруктами

Безалкогольный глинтвейн готов: Видео

Божественный напиток. А сколько в нем пользы! Обязательно приготовьте. На здоровье и не болейте.

Безалкогольный глинтвейн

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