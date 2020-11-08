Безалкогольный глинтвейн: ароматный напиток согреет вас холодными зимними вечерами

Безалкогольный глинтвейн – полезный и невероятно вкусный напиток. Самое то зимним вечером. Напиток хорошо согревает. Подходит и детям.
Безалкогольный глинтвейн: ингредиенты
- 120 (сто двадцать) мл – сиропа
- 600 (шестьсот) мл – виноградного сока
- Пол апельсина
- 30 (тридцать) гр – меда
- Пол шт лайма
- Пол шт яблока
- Пол шт лимона
- 4 (четыре) шт – гвоздики
- 2 (две) шт – бадьяна
- 2 (две) шт – палочки корицы
Безалкогольный глинтвейн: рецепт
- Нарежьте ломтиками яблоко, апельсин и лайм
- В сотейник выложите эти фрукты. Добавьте корицу, звездочки, бадьян и гвоздику
- Залейте всю эту красоту виноградным соком и вишневым сиропом
- Доведите до кипения и варите на медленном огне пару минут
- Добавьте потом мед (при желании)
- Разлейте напиток по специальным стаканам . Украсьте стаканы фруктами
Безалкогольный глинтвейн готов: Видео
Божественный напиток. А сколько в нем пользы! Обязательно приготовьте. На здоровье и не болейте.
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