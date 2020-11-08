Безалкогольный глинтвейн: ароматный напиток согреет вас холодными зимними вечерами

Безалкогольный глинтвейн – полезный и невероятно вкусный напиток. Самое то зимним вечером. Напиток хорошо согревает. Подходит и детям.

Безалкогольный глинтвейн: ингредиенты

120 (сто двадцать) мл – сиропа 600 (шестьсот) мл – виноградного сока Пол апельсина 30 (тридцать) гр – меда Пол шт лайма Пол шт яблока Пол шт лимона 4 (четыре) шт – гвоздики 2 (две) шт – бадьяна 2 (две) шт – палочки корицы

Безалкогольный глинтвейн: рецепт

Нарежьте ломтиками яблоко, апельсин и лайм

В сотейник выложите эти фрукты. Добавьте корицу, звездочки, бадьян и гвоздику

Залейте всю эту красоту виноградным соком и вишневым сиропом

Доведите до кипения и варите на медленном огне пару минут

Добавьте потом мед (при желании)

Разлейте напиток по специальным стаканам . Украсьте стаканы фруктами

Безалкогольный глинтвейн готов: Видео

Божественный напиток. А сколько в нем пользы! Обязательно приготовьте. На здоровье и не болейте.